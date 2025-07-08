https://ria.ru/20250708/rudenya-2027997361.html

Руденя определил задачи по сезонным полевым работам в Тверской области

Руденя определил задачи по сезонным полевым работам в Тверской области - РИА Новости, 08.07.2025

Руденя определил задачи по сезонным полевым работам в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по проведению сезонных полевых работ в регионе в 2025 году на заседании областного правительства,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:16:00+03:00

2025-07-08T18:16:00+03:00

2025-07-08T18:16:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по проведению сезонных полевых работ в регионе в 2025 году на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "По итогам прошедшего года сельскохозяйственное производство в нашем регионе демонстрирует положительные показатели, увеличение динамики. В то же время развитие такого направления, как растениеводство, требует дополнительного внимания. Фиксируется ряд позитивных тенденций, в том числе рост объемов производства технических культур, включая лен-долгунец и овощей", — приводит пресс-служба слова Рудени. В 2025 году общая посевная площадь в Тверской области составила 138,6 тысячи гектаров – на 3,4 тысячи гектаров больше, чем в предыдущем. Лидеры по посевным площадям – Кашинский, Бежецкий, Ржевский, Старицкий округа и Торжокский район. В регионе посеяны зерновые, зернобобовые, технические и кормовые культуры, картофель и овощи. В настоящее время аграрии Верхневолжья занимаются уходом за посевами, заготовкой кормов, уборкой и севом озимых культур. Семь муниципалитетов первыми начали заготовку кормов. Это Весьегонский, Вышневолоцкий, Кашинский, Калязинский, Конаковский, Сонковский округа и Торжокский район. Для проведения работ хозяйствами региона задействовано около 2 тысяч тракторов, 750 плугов, 390 сеялок, 500 культиваторов. По данным Минсельхоза региона, предприятия на достаточном уровне обеспечены удобрениями, средствами защиты растений, семенами. Оказывается государственная помощь по ряду направлений, в том числе на приобретение необходимой машиностроительной техники. В настоящее время аграриям перечислено свыше 1 миллиарда рублей средств господдержки, которая в 2025 году в АПК превысит 2,2 миллиарда рублей. Руденя отдельно остановился на вопросах кадрового обеспечения отрасли, подчеркнув необходимость создания комфортных условий для работы и проживания коренных жителей села. Сегодня в сельское хозяйство активно привлекаются практиканты вузов и колледжей аграрного профиля, студенческих сельскохозяйственных отрядов. К примеру, при проведении весенних полевых работ в Тверской области было задействовано более 370 студентов, включая механизаторов. На площадках шести предприятий действуют отраслевые стройотряды – всего здесь трудятся свыше 80 студентов. Кроме того, организована работа центров по подготовке трактористов-машинистов, востребованных в сельхозорганизациях. Помимо этого, на заседании был представлен прогноз урожайности и валового сбора основных культур в текущем году. Также рассмотрены меры поддержки предприятий АПК. Среди направлений, разработанных, в том числе по итогам встреч главы региона с сельхозпроизводителями области, – господдержка в проведении мелиорации, приобретении и строительстве жилья для работников предприятий. Обсуждались дополнительные направления поддержки.

https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html

https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь руденя