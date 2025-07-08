https://ria.ru/20250708/promyshlennost-2027816146.html

Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России

Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России - РИА Новости, 08.07.2025

Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион вошел в топ-5 промышленного рейтинга Минпромторга России, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:35:00+03:00

2025-07-08T07:35:00+03:00

2025-07-08T09:06:00+03:00

экономика

омская область

виталий хоценко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973153512_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2587f6ece4167e15b851a2e9057f449e.jpg

ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион вошел в топ-5 промышленного рейтинга Минпромторга России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Омская область поднялась на пять позиций и заняла первое место среди субъектов Сибири. "Омская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге субъектов Российской Федерации, подготовленном Минпромторгом России по итогам 2024 года. Такие данные были озвучены в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2025". Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что регион продемонстрировал значительный рост, поднявшись на пять позиций вверх. По итогам прошлого года Омская область также стала лидером среди субъектов Сибирского федерального округа", – сообщили в пресс-службе. Губернатор отметил, что промышленность для Омской области — опорное направление. По итогам прошлого года рост промпроизводства в регионе составил 3,3%, а по итогам первых 5 месяцев этого года - 4%. На площадке выставки "Иннопром-2025" делегация Омской области также провела ряд деловых встреч, направленных на развитие промышленности.

https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html

https://ria.ru/20250703/omsk-2026932112.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия