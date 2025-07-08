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Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России
Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России - РИА Новости, 08.07.2025
Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион вошел в топ-5 промышленного рейтинга Минпромторга России, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:35:00+03:00
2025-07-08T07:35:00+03:00
2025-07-08T09:06:00+03:00
экономика
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион вошел в топ-5 промышленного рейтинга Минпромторга России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области. Омская область поднялась на пять позиций и заняла первое место среди субъектов Сибири. "Омская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге субъектов Российской Федерации, подготовленном Минпромторгом России по итогам 2024 года. Такие данные были озвучены в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2025". Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что регион продемонстрировал значительный рост, поднявшись на пять позиций вверх. По итогам прошлого года Омская область также стала лидером среди субъектов Сибирского федерального округа", – сообщили в пресс-службе. Губернатор отметил, что промышленность для Омской области — опорное направление. По итогам прошлого года рост промпроизводства в регионе составил 3,3%, а по итогам первых 5 месяцев этого года - 4%. На площадке выставки "Иннопром-2025" делегация Омской области также провела ряд деловых встреч, направленных на развитие промышленности.
https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html
https://ria.ru/20250703/omsk-2026932112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омская область, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Омская область, Виталий Хоценко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России
Хоценко: Омская область вошла в топ-5 промрейтинга Минпромторга России