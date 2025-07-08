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Участки теплосетей, котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе - РИА Новости, 08.07.2025
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Новости Подмосковья
 
16:44 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027963230.html
Участки теплосетей, котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе
Участки теплосетей, котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе - РИА Новости, 08.07.2025
Участки теплосетей, котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе
В Рузском округе выполнят капитальный ремонт восьми котельных, двух центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также обновят 14 участков теплосетей общей... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:44:00+03:00
2025-07-08T16:44:00+03:00
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Рузском округе выполнят капитальный ремонт восьми котельных, двух центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также обновят 14 участков теплосетей общей протяженностью порядка 8,5 километра к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как идут работы, осмотрев, в частности, источник теплоснабжения в Промзоне. "Мы модернизируем котельную и внутри, и снаружи, конечно же, будем менять и теплосети. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям. Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь два из четырех котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что необходимо основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Котельная в Промзоне построена в 1981 году. Она снабжает теплом 76 многоквартирных домов, где проживает более 9,5 тысячи жителей, а также 15 социальных объектов – учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания. В этом году тут планируется заменить два котла из четырех, а также блоки газового оборудования, дымососы, вентиляторы, насосы, системы водоподготовки. А в следующем году планируется заменить еще два котла, отремонтировать кровлю, фасад, аккумуляторные баки для обеспечения теплоносителей горячей водой и резервно-топливное хозяйство. Также капитально обновят всю магистральную тепловую трассу от котельной до ЦТП №2 и №3. Рабочие проложили первые 300 метров труб, к осени заменят почти 1,5 километра сетей. В этом году в муниципальном образовании Рузский построят три блочно-модульные котельные (в деревнях Старониколаево, Сумароково, Глухово). А в следующем – еще шесть (в поселках Дорохово и Брикет, деревне Поречье и трех в рабочем поселке Тучково). Эти объекты будут обслуживать 125 МКД. Кроме того, в следующем году запланирован капитальный ремонт котельной в поселке Тучково. Она обеспечивает теплом восемь МКД, где живут свыше 400 человек. В Подмосковье в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется масштабная программа модернизации системы ЖКХ. Основная часть работ запланирована на 2025 год – это около 200 источников теплоснабжения (котельные, БМК и ЦТП) и около 400 километров теплосетей.
https://ria.ru/20250708/korporatsija-2027913265.html
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027246553.html
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жкх, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Участки теплосетей, котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе

Участки теплосетей, 8 котельных и два тепловых пункта обновили в Рузском округе

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев осматривает котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев осматривает котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев осматривает котельные и тепловые пункты обновили в Рузском округе
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Рузском округе выполнят капитальный ремонт восьми котельных, двух центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также обновят 14 участков теплосетей общей протяженностью порядка 8,5 километра к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как идут работы, осмотрев, в частности, источник теплоснабжения в Промзоне.
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"Мы модернизируем котельную и внутри, и снаружи, конечно же, будем менять и теплосети. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям. Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь два из четырех котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что необходимо основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах.
Котельная в Промзоне построена в 1981 году. Она снабжает теплом 76 многоквартирных домов, где проживает более 9,5 тысячи жителей, а также 15 социальных объектов – учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания. В этом году тут планируется заменить два котла из четырех, а также блоки газового оборудования, дымососы, вентиляторы, насосы, системы водоподготовки. А в следующем году планируется заменить еще два котла, отремонтировать кровлю, фасад, аккумуляторные баки для обеспечения теплоносителей горячей водой и резервно-топливное хозяйство.
Также капитально обновят всю магистральную тепловую трассу от котельной до ЦТП №2 и №3. Рабочие проложили первые 300 метров труб, к осени заменят почти 1,5 километра сетей.
В этом году в муниципальном образовании Рузский построят три блочно-модульные котельные (в деревнях Старониколаево, Сумароково, Глухово). А в следующем – еще шесть (в поселках Дорохово и Брикет, деревне Поречье и трех в рабочем поселке Тучково). Эти объекты будут обслуживать 125 МКД.
Кроме того, в следующем году запланирован капитальный ремонт котельной в поселке Тучково. Она обеспечивает теплом восемь МКД, где живут свыше 400 человек.
В Подмосковье в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется масштабная программа модернизации системы ЖКХ. Основная часть работ запланирована на 2025 год – это около 200 источников теплоснабжения (котельные, БМК и ЦТП) и около 400 километров теплосетей.
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