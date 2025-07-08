https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027891188.html

Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза

Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза - РИА Новости, 08.07.2025

Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза

Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:54:00+03:00

2025-07-08T13:54:00+03:00

2025-07-08T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Уточняется, что на долю подмосковных компаний приходится 30,5% от объема майонеза, полученного в Центральном федеральном округе и 8,8% от общероссийского объема. Ранее пресс-служба сообщала, что подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20250703/eksport-2027027743.html

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