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Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза - РИА Новости, 08.07.2025
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Новости Подмосковья
 
13:54 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027891188.html
Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза
Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза - РИА Новости, 08.07.2025
Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза
Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:54:00+03:00
2025-07-08T13:54:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Уточняется, что на долю подмосковных компаний приходится 30,5% от объема майонеза, полученного в Центральном федеральном округе и 8,8% от общероссийского объема. Ранее пресс-служба сообщала, что подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза

Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза за пять месяцев

CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Ceramic white gravy boat with mayonnaise on white backgroundМайонез
Майонез - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Ceramic white gravy boat with mayonnaise on white background
Майонез. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подмосковные производители выпустили 27,6 тысячи тонн майонеза за пять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточняется, что на долю подмосковных компаний приходится 30,5% от объема майонеза, полученного в Центральном федеральном округе и 8,8% от общероссийского объема.
Ранее пресс-служба сообщала, что подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт — за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Экспорт подмосковного агропрома вырос на 18% в стоимостном выражении
3 июля, 18:39
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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