https://ria.ru/20250708/odnoklassniki-2027863156.html

Россияне смогут создать виртуальные открытки из семейных фото

Россияне смогут создать виртуальные открытки из семейных фото - РИА Новости, 08.07.2025

Россияне смогут создать виртуальные открытки из семейных фото

Ко Дню семьи, любви и верности Одноклассники запустили мини-приложение, превращающее семейные фото в уникальные открытки. Пользователи, которые поделятся ими на РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:19:00+03:00

2025-07-08T12:19:00+03:00

2025-07-08T12:19:00+03:00

одноклассники

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ко Дню семьи, любви и верности Одноклассники запустили мини-приложение, превращающее семейные фото в уникальные открытки. Пользователи, которые поделятся ими на своих страницах, станут участниками розыгрыша призов.Мини-приложение "Семья рядом" уже доступно всем пользователям ОК. Чтобы создать открытку, нужно выбрать шаблон и загрузить от двух до четырех снимков.В мини-приложении есть возможность поделиться открыткой на своей странице в Одноклассниках, отметить на ней родных людей и поздравить их с праздником. Каждая публикация автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. Главный приз — сертификат на путешествие для всей семьи.Открыткой можно не только поделиться, но и скачать — чтобы сделать заставкой смартфона или фоном семейного чата."День семьи, любви и верности — праздник, который ежегодно находит отклик у аудитории Одноклассников. Результаты нашего недавнего опроса показали, что его отмечает его каждый второй пользователь. При этом главной ценностью этого дня для большинства является общение с близкими. Также мы узнали, что в День семьи, любви и верности людям нравится смотреть семейные фотоальбомы и видеоролики. Мы поддерживаем и разделяем ценности и интересы нашей аудитории, поэтому в этом году реализовали возможность для каждого пользователя ОК поделиться семейными воспоминаниями — и, возможно, выиграть приз, благодаря которому можно будет провести еще больше времени с близкими", — комментирует директор по маркетингу социальной сети ОК, Наталия Радченкова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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