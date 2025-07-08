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Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений - РИА Новости, 08.07.2025
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07:25 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/navodnenie-2027815339.html
Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений
Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений - РИА Новости, 08.07.2025
Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью людей в результате наводнений в американском... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:25:00+03:00
2025-07-08T07:25:00+03:00
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сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью людей в результате наводнений в американском штате Техас, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Как ранее сообщал телеканал NBC News, общее число жертв наводнений в американском штате Техас достигло 104 человек. "Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с разрушительным наводнением в штате Техас, вызванным сильными дождями, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, травмам и разрушениям. Глава государства в этот трудный момент передал искренние слова сопереживания и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
https://ria.ru/20250708/navodneniya-2027798846.html
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в мире, техас, сша, туркмения, сердар бердымухамедов , дональд трамп
В мире, Техас, США, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Дональд Трамп
Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений

Глава Туркмении Бердымухамедов выразил соболезнования Трампу из-за наводнений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 8 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью людей в результате наводнений в американском штате Техас, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Как ранее сообщал телеканал NBC News, общее число жертв наводнений в американском штате Техас достигло 104 человек.
Последствия наводнения в Керрвилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Число жертв наводнений в Техасе достигло 104
Вчера, 01:19
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с разрушительным наводнением в штате Техас, вызванным сильными дождями, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, травмам и разрушениям. Глава государства в этот трудный момент передал искренние слова сопереживания и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
Кадры начала наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас
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В миреТехасСШАТуркменияСердар БердымухамедовДональд Трамп
 
 
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