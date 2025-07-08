https://ria.ru/20250708/navodnenie-2027815339.html

Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений

Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений - РИА Новости, 08.07.2025

Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью людей в результате наводнений в американском... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:25:00+03:00

2025-07-08T07:25:00+03:00

2025-07-08T07:25:00+03:00

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АШХАБАД, 8 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью людей в результате наводнений в американском штате Техас, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Как ранее сообщал телеканал NBC News, общее число жертв наводнений в американском штате Техас достигло 104 человек. "Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с разрушительным наводнением в штате Техас, вызванным сильными дождями, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, травмам и разрушениям. Глава государства в этот трудный момент передал искренние слова сопереживания и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".

https://ria.ru/20250708/navodneniya-2027798846.html

https://ria.ru/20250706/tramp-2027529494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, туркмения, сердар бердымухамедов , дональд трамп