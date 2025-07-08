Президент Туркмении выразил соболезнования Трампу из-за наводнений
Глава Туркмении Бердымухамедов выразил соболезнования Трампу из-за наводнений
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 8 июл – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью людей в результате наводнений в американском штате Техас, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Как ранее сообщал телеканал NBC News, общее число жертв наводнений в американском штате Техас достигло 104 человек.
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"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с разрушительным наводнением в штате Техас, вызванным сильными дождями, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, травмам и разрушениям. Глава государства в этот трудный момент передал искренние слова сопереживания и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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