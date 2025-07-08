https://ria.ru/20250708/moskva-2027881361.html
В Москве во вторник ожидается непогода
В Москве во вторник ожидается непогода - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве во вторник ожидается непогода
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне с градом во вторник. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:22:00+03:00
2025-07-08T13:22:00+03:00
2025-07-08T13:22:00+03:00
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне с градом во вторник. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни с градом, местами гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html
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москва
В Москве во вторник ожидается непогода
Москвичей предупредили о ливне с градом во вторник
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне с градом во вторник.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни с градом, местами гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.