https://ria.ru/20250708/moskva-2027881361.html

В Москве во вторник ожидается непогода

В Москве во вторник ожидается непогода - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве во вторник ожидается непогода

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне с градом во вторник. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:22:00+03:00

2025-07-08T13:22:00+03:00

2025-07-08T13:22:00+03:00

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне с градом во вторник. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни с градом, местами гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html

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москва