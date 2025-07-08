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Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации - РИА Новости, 08.07.2025
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12:30 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/moskva-2027795803.html
Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации
Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации - РИА Новости, 08.07.2025
Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации
На севере Москвы в Бескудниковском районе по программе реновации возвели жилой комплекс на 25 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:30:00+03:00
2025-07-08T12:30:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На севере Москвы в Бескудниковском районе по программе реновации возвели жилой комплекс на 25 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В жилом комплексе 216 квартир суммарной площадью около 12,6 тысячи квадратных метров, шесть из них предназначены для маломобильных граждан. Все квартиры уже с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Дом возведен в районе с качественной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, новостройка находится на Дмитровском шоссе, недалеко от Орловского сада и станции метро "Селигерская". Рядом с метро есть парк имени Святослава Федорова с детскими и спортивными площадками, местами для прогулок и отдыха. Еще недалеко от нового ЖК можно найти общеобразовательную школу и детскую школу искусств имени Баха.Сам дом состоит из шести секций с разным количеством этажей. Внутри есть 10 лифтов, комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Во дворе обустроены площадки для детей и зоны для занятий спортом и для отдыха. На первых этажах смогут работать аптеки, детские центры, медицинские и социальные объекты.Программа реновации идет в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.
https://ria.ru/20250705/efimov-2027282352.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации

Овчинский: в Бескудниковском районе возвели жилой комплекс по реновации

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На севере Москвы в Бескудниковском районе по программе реновации возвели жилой комплекс на 25 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В жилом комплексе 216 квартир суммарной площадью около 12,6 тысячи квадратных метров, шесть из них предназначены для маломобильных граждан. Все квартиры уже с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Дом возведен в районе с качественной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ
5 июля, 12:12
Как уточнил министр, новостройка находится на Дмитровском шоссе, недалеко от Орловского сада и станции метро "Селигерская". Рядом с метро есть парк имени Святослава Федорова с детскими и спортивными площадками, местами для прогулок и отдыха. Еще недалеко от нового ЖК можно найти общеобразовательную школу и детскую школу искусств имени Баха.
Сам дом состоит из шести секций с разным количеством этажей. Внутри есть 10 лифтов, комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Во дворе обустроены площадки для детей и зоны для занятий спортом и для отдыха. На первых этажах смогут работать аптеки, детские центры, медицинские и социальные объекты.
Программа реновации идет в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.
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МоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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