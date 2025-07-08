https://ria.ru/20250708/moskva-2027795803.html

Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации

Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации - РИА Новости, 08.07.2025

Овчинский: на севере Москвы появился ЖК по реновации

На севере Москвы в Бескудниковском районе по программе реновации возвели жилой комплекс на 25 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:30:00+03:00

2025-07-08T12:30:00+03:00

2025-07-08T12:30:00+03:00

москва

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На севере Москвы в Бескудниковском районе по программе реновации возвели жилой комплекс на 25 тысяч "квадратов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В жилом комплексе 216 квартир суммарной площадью около 12,6 тысячи квадратных метров, шесть из них предназначены для маломобильных граждан. Все квартиры уже с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Дом возведен в районе с качественной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, новостройка находится на Дмитровском шоссе, недалеко от Орловского сада и станции метро "Селигерская". Рядом с метро есть парк имени Святослава Федорова с детскими и спортивными площадками, местами для прогулок и отдыха. Еще недалеко от нового ЖК можно найти общеобразовательную школу и детскую школу искусств имени Баха.Сам дом состоит из шести секций с разным количеством этажей. Внутри есть 10 лифтов, комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Во дворе обустроены площадки для детей и зоны для занятий спортом и для отдыха. На первых этажах смогут работать аптеки, детские центры, медицинские и социальные объекты.Программа реновации идет в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.

https://ria.ru/20250705/efimov-2027282352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы