https://ria.ru/20250708/liksutov-2027846870.html

Ликсутов: московские компании представили инновации на "Иннопроме"

Ликсутов: московские компании представили инновации на "Иннопроме" - РИА Новости, 08.07.2025

Ликсутов: московские компании представили инновации на "Иннопроме"

В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" столичные компании представляют инновационные приборы, станки и оборудование на стенде Москвы, рассказал РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:13:00+03:00

2025-07-08T11:13:00+03:00

2025-07-08T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

иннопром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027845605_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_930bdd142dbfb4c0a78e6a7f6c8b4c99.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" столичные компании представляют инновационные приборы, станки и оборудование на стенде Москвы, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно реализует стратегию развития высокотехнологичной промышленности. В столице действует комплекс эффективных инструментов поддержки предприятий, благодаря которым компании успешно модернизируют и расширяют производственные площадки, увеличивают объемы выпуска продукции", – приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Так, в январе–мае 2025 года московские предприятия поставили электронных и оптических изделий на сумму более 271,3 миллиарда рублей и нарастили производство машин и оборудования почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, отметил он.На данный момент компаниям доступно свыше 20 мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, благодаря которым столичные предприятия внедряют передовые технологии."Приборы электротехнических компаний столицы пользуются высоким спросом, что подтверждает их способность соответствовать запросам заказчиков. С начала 2025 года объем поставок электрического оборудования достиг 73 миллиардов рублей, а машин и оборудования — превысил 88,5 миллиарда рублей. Московские предприятия успешно адаптируются к требованиям рынка, регулярно разрабатывая технологические решения, которые не только удовлетворяют ключевые потребности отрасли, но и становятся эталоном качества, подтверждая высокий уровень компетенций столичных производителей", – указал глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, столичная компания "НТФ Техно-альянс Электроникс" демонстрирует на выставке цифровой видеомикроскоп HD-150/450-4К. Устройство предназначено для визуального контроля качества монтажа печатных плат, микрофотографии и видеосъемки объектов, а его особенность – возможность пайки микрообъектов непосредственно под объективом.Московский производитель "М2КРАФТ" презентует на выставке инфракрасную паяльную станцию MICRO. Это оборудование предназначено для операций пайки всех видов электронных компонентов. При малом потреблении энергии устройство обеспечивает стабильное поддержание температуры, что позволяет работать с различными типами компонентов, включая чувствительные к перегреву.Компания "Бивертех" представляет на выставке многофункциональный обрабатывающий центр для серийного производства деталей BEAVERMILL 3 оси. Станок работает с широким спектром материалов, включая сталь, алюминий, латунь, жаропрочные сплавы и титан.Карачаровский механический завод показывает на выставке лифтовую кабину последнего поколения из модельного ряда "Оникс", грузоподъемностью от 400 до 1,6 тысячи килограммов (демонстрируемая кабина 630 килограмм). Конструкция кабины, позволяет интегрировать ее в шахты различных размеров.

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027796508.html

https://ria.ru/20250708/moskva-2027822040.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, иннопром