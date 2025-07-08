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Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей - РИА Новости, 08.07.2025
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Новости Подмосковья
 
14:45 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/korporatsija-2027913265.html
Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей
Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей - РИА Новости, 08.07.2025
Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей
Корпорация развития Московской области (КРМО) за полгода привлекла в регион инвестпроекты с общим объемом заявленных инвестиций около 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:45:00+03:00
2025-07-08T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Корпорация развития Московской области (КРМО) за полгода привлекла в регион инвестпроекты с общим объемом заявленных инвестиций около 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За первые шесть месяцев этого года корпорация развития региона локализовала в Подмосковье 10 новых инвестиционных проектов. Это компании, подписавшие инвестиционные соглашения о реализации своих проектов на территории Московской области. Суммарный объем заявленных инвестиций по ним составил 48 миллиардов рублей. Реализация и запуск предприятий в рамках этих проектов позволит создать в области свыше 1,9 тысячи рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В пресс-службе Мининвеста региона отметили, что корпорация является одним из институтов инвестиционного развития Подмосковья. Разработка и внедрение механизмов поддержки бизнеса является одной из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Специалисты КРМО обеспечивают индивидуальное сопровождение инвесторов, прежде всего на начальном этапе реализации: от составления инвестиционной заявки до выбора площадки для локализации и подбора мер поддержки. В дальнейшем КРМО сопровождает каждый инвестпроект до запуска предприятия", – отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов. По его словам, с начала текущего года корпорация получила свыше 120 новых заявок от инвесторов и продолжает работу по локализации данных проектов. Наибольшее число инвестзаявок в корпорацию в первом полугодии 2025 года поступило от предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в металлообработке. В эту сферу готовы вкладываться 13,1% заявителей. На инвестпроекты в химической промышленности пришлось 12,3% заявок. На третьем месте по популярности у инвесторов — производство стройматериалов (11,5% заявок).
https://ria.ru/20250123/podmoskove-1995191551.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей

Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты почти на 50 млрд рублей

© Фото : пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиРабота на предприятии
Работа на предприятии - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Работа на предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Корпорация развития Московской области (КРМО) за полгода привлекла в регион инвестпроекты с общим объемом заявленных инвестиций около 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"За первые шесть месяцев этого года корпорация развития региона локализовала в Подмосковье 10 новых инвестиционных проектов. Это компании, подписавшие инвестиционные соглашения о реализации своих проектов на территории Московской области. Суммарный объем заявленных инвестиций по ним составил 48 миллиардов рублей. Реализация и запуск предприятий в рамках этих проектов позволит создать в области свыше 1,9 тысячи рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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В пресс-службе Мининвеста региона отметили, что корпорация является одним из институтов инвестиционного развития Подмосковья. Разработка и внедрение механизмов поддержки бизнеса является одной из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Специалисты КРМО обеспечивают индивидуальное сопровождение инвесторов, прежде всего на начальном этапе реализации: от составления инвестиционной заявки до выбора площадки для локализации и подбора мер поддержки. В дальнейшем КРМО сопровождает каждый инвестпроект до запуска предприятия", – отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.
По его словам, с начала текущего года корпорация получила свыше 120 новых заявок от инвесторов и продолжает работу по локализации данных проектов.
Наибольшее число инвестзаявок в корпорацию в первом полугодии 2025 года поступило от предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в металлообработке. В эту сферу готовы вкладываться 13,1% заявителей. На инвестпроекты в химической промышленности пришлось 12,3% заявок. На третьем месте по популярности у инвесторов — производство стройматериалов (11,5% заявок).
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