https://ria.ru/20250708/korporatsija-2027913265.html

Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей

Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей - РИА Новости, 08.07.2025

Корпорация развития Подмосковья привлекла инвестпроекты на 50 млрд рублей

Корпорация развития Московской области (КРМО) за полгода привлекла в регион инвестпроекты с общим объемом заявленных инвестиций около 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:45:00+03:00

2025-07-08T14:45:00+03:00

2025-07-08T14:45:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Корпорация развития Московской области (КРМО) за полгода привлекла в регион инвестпроекты с общим объемом заявленных инвестиций около 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За первые шесть месяцев этого года корпорация развития региона локализовала в Подмосковье 10 новых инвестиционных проектов. Это компании, подписавшие инвестиционные соглашения о реализации своих проектов на территории Московской области. Суммарный объем заявленных инвестиций по ним составил 48 миллиардов рублей. Реализация и запуск предприятий в рамках этих проектов позволит создать в области свыше 1,9 тысячи рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В пресс-службе Мининвеста региона отметили, что корпорация является одним из институтов инвестиционного развития Подмосковья. Разработка и внедрение механизмов поддержки бизнеса является одной из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Специалисты КРМО обеспечивают индивидуальное сопровождение инвесторов, прежде всего на начальном этапе реализации: от составления инвестиционной заявки до выбора площадки для локализации и подбора мер поддержки. В дальнейшем КРМО сопровождает каждый инвестпроект до запуска предприятия", – отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов. По его словам, с начала текущего года корпорация получила свыше 120 новых заявок от инвесторов и продолжает работу по локализации данных проектов. Наибольшее число инвестзаявок в корпорацию в первом полугодии 2025 года поступило от предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в металлообработке. В эту сферу готовы вкладываться 13,1% заявителей. На инвестпроекты в химической промышленности пришлось 12,3% заявок. На третьем месте по популярности у инвесторов — производство стройматериалов (11,5% заявок).

https://ria.ru/20250123/podmoskove-1995191551.html

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000049907.html

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московская область (подмосковье)