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На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка
На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка - РИА Новости, 08.07.2025
На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка
Награждение в один миллион рублей назначено полицией Камчатки за помощь в поимке матери, убившей своего новорожденного еще в прошлом году, сообщает СУСК по... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:50:00+03:00
2025-07-08T03:50:00+03:00
2025-07-08T03:50:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Награждение в один миллион рублей назначено полицией Камчатки за помощь в поимке матери, убившей своего новорожденного еще в прошлом году, сообщает СУСК по Камчатскому краю. По данным следственного управления, 6 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в городе Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора было обнаружено тело новорожденного ребенка - мальчика, замотанное в пододеяльник с изображением леопардов. Предварительно, малыш славянской внешности рожден живым, доношенным. Возможная причина его смерти - переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена. "УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в один миллион рублей за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 родила младенца, обнаруженного мертвым при вышеизложенных обстоятельствах", - сообщает следственное управление. Краевым ведомством СК России расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка
За помощь в поимке матери, убившей новорожденного, заплатят миллион рублей