https://ria.ru/20250708/gosduma-2027856732.html

В Госдуме оценили решение Трампа об отправке оружия Украине

В Госдуме оценили решение Трампа об отправке оружия Украине - РИА Новости, 08.07.2025

В Госдуме оценили решение Трампа об отправке оружия Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:51:00+03:00

2025-07-08T11:51:00+03:00

2025-07-08T11:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал заявление президента США Дональда Трампа об отправке новой партии оружия на Украину старым и неэффективным приемом. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Судя по всему, неуступчивость Кремля в принципиальных вопросах, касающихся Украины, охладила пыл миротворческих усилий новой администрации США. Теперь они решили нас попугать возобновлением поставок оружия Киеву. Прием старый и неэффективный, но других способов воздействия на Россию за тысячу лет на Западе так и не придумали, а может просто не захотели", - сказал Белик. По словам собеседника агентства, президент США очень быстро "сбросил плащ миротворца" в вопросе урегулирования украинского конфликта. "Как бы то ни было, сегодня диалог (у РФ - ред.) с США есть, пусть и не самый удачный. С ЕС и Украиной нам пока что разговаривать не о чем", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html

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