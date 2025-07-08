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Гарбузов: Москва и ПАО "Элемент" начнут сотрудничество в микроэлектронике

Гарбузов: Москва и ПАО "Элемент" начнут сотрудничество в микроэлектронике - РИА Новости, 08.07.2025

Гарбузов: Москва и ПАО "Элемент" начнут сотрудничество в микроэлектронике

Московское агентство управления инвестициями и Группа компаний "Элемент" на выставке "Иннопром" заключили соглашение о содействии в микроэлектронной... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:40:00+03:00

2025-07-08T08:40:00+03:00

2025-07-08T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Московское агентство управления инвестициями и Группа компаний "Элемент" на выставке "Иннопром" заключили соглашение о содействии в микроэлектронной промышленности и реализации мероприятий по развитию импортозамещения, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Микроэлектронная промышленность играет ведущую роль в укреплении технологического суверенитета страны. В Москве работают более 60 компаний, которые изготавливают микросхемы, оптику, RFID-продукцию, смарт-карты и другие изделия. Город поддерживает развитие отрасли: обеспечивает предприятия современной промышленной инфраструктурой, предоставляет статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", льготные инвестиционные кредиты и гарантирует сбыт", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" с 2022 года работает межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники.Так, данное соглашение подписали директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук и президент Группы компаний "Элемент" Илья Иванцов.Балук отметил, что партнерство с одним из лидеров отрасли позволит создать условия для привлечения дополнительных инвестиций в сектор микроэлектронной промышленности столицы. Также инвестиции можно будет привлечь с помощью механизма офсетных контрактов.По его словам, на данный момент использование отечественной микроэлектроники предусмотрено офсетными и специальными контрактами на поставку лифтового оборудования. Кроме того, заключен офсетный контракт на поставку модулей защищенного доступа SAM (Secure Access Module), предназначенный для устройств оплаты проезда в транспорте Москвы.Соглашение предусматривает сотрудничество при продвижении инициатив по развитию инвестиционного и предпринимательского климата, преодолению барьеров при реализации инвестпроектов в сфере микроэлектроники, а также совместную разработку образовательных программ.Иванцов указал, что в партнерстве с правительством столицы реализуется несколько проектов. Они позволят обеспечить потребности промпредприятий Москвы в отечественной микроэлектронной продукции и устройствах на ее основе. Так, в это число входит производство комплектующих для Карачаровского механического завода и модулей безопасности для пассажирской автоматики билетной системы столичного метрополитена.Он добавил, что дополнительные условия для развития микроэлектронной отрасли и укрепления имиджа столицы как одного из главных современных инновационно-промышленных центров в России создаст расширение сотрудничества. Это относится и к заключению новых офсетных контрактов, и участию в формировании столичного кластера лифтостроения, и вертикального транспорта.Столица в седьмой раз стала в этом году лидером рейтинга состояния инвестклимата в регионах России. А также во второй раз возглавила рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития. Всего в Москве реализуется свыше 700 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 6,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025275735.html

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анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости