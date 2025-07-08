https://ria.ru/20250708/efimov-2027755597.html

Ефимов: на юго-западе Москвы по программе реновации возвели 45 новостроек

Ефимов: на юго-западе Москвы по программе реновации возвели 45 новостроек - РИА Новости, 08.07.2025

Ефимов: на юго-западе Москвы по программе реновации возвели 45 новостроек

На юго-западе Москвы по программе реновации жилфонда с начала ее реализации возвели 45 новостроек с более чем 10 тысячами квартир, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:12:00+03:00

2025-07-08T09:12:00+03:00

2025-07-08T09:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На юго-западе Москвы по программе реновации жилфонда с начала ее реализации возвели 45 новостроек с более чем 10 тысячами квартир, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые новостройки по программе реновации в ЮЗАО возвели в 2017 году. Более чем за семь лет их количество возросло до 45. В общей сложности в этих жилых комплексах предусмотрено более 10 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой. Сейчас в новостройки переехали или находятся в процессе переселения более 19 тысяч жителей. Всего по программе реновации в ЮЗАО предстоит переселить 512 домов, новое жилье получат более 116 тысяч москвичей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, новые дома в рамках программы построили в девяти районах округа. В том числе 11 возвели в Зюзине, по шесть – в Академическом районе, Черёмушках, Конькове и Южном Бутове, пять – в Котловке.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года, в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года, переехали в новое жилье более 18 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20250707/efimov-2027276620.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы