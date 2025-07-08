https://ria.ru/20250708/biznes-2027915017.html
Мишустин рассказал о росте капитальных вложений бизнеса
Мишустин рассказал о росте капитальных вложений бизнеса - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о росте капитальных вложений бизнеса
Российский бизнес наращивает капитальные вложения даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:47:00+03:00
2025-07-08T14:47:00+03:00
2025-07-08T14:47:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Российский бизнес наращивает капитальные вложения даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Но при этом бизнес наращивает капитальные вложения - даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой стоимости кредитных ресурсов для предприятий. За первый квартал инвестиции в основной капитал достигли порядка полутора триллионов рублей, что на 40 с лишним процентов превышает такой результат за аналогичный период прошлого года", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027914238.html
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте капитальных вложений бизнеса
Мишустин: бизнес наращивает капитальные вложения даже на фоне жесткой политики