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В Баку ответили на вопрос о военной помощи в конфликте Москвы и Киева - РИА Новости, 08.07.2025
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11:27 08.07.2025 (обновлено: 23:08 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/baku-2027851396.html
В Баку ответили на вопрос о военной помощи в конфликте Москвы и Киева
В Баку ответили на вопрос о военной помощи в конфликте Москвы и Киева - РИА Новости, 08.07.2025
В Баку ответили на вопрос о военной помощи в конфликте Москвы и Киева
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку "держится на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:27:00+03:00
2025-07-08T23:08:00+03:00
в мире
россия
украина
азербайджан
хикмет гаджиев
владимир путин
баку
сергей лавров
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БАКУ, 8 июл — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку "держится на безопасном расстоянии" от поставок военных компонентов в российско-украинском конфликте. "Баку держится на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте. Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям. &lt;...&gt; Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи, &lt;...&gt; в том числе из-за того, что мы относимся к так называемым неприсоединившимся странам", — сказал Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny. По его словам, иметь хорошие отношения со всеми соседями является приоритетом для каждой страны в мире. "Вы сами очень хорошо знаете, что во времена Советского Союза мы жили под одной крышей с русскими и украинцами. С обеими странами нас связывают долговременные межличностные отношения. И мы продолжаем их и после распада Советского Союза. Много азербайджанцев живет либо в России, либо на Украине. У нас много смешанных браков. Так что это действительно большая трагедия — то, что там сегодня происходит", — сказал помощник Алиева. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера: России "не оставили никаких шансов поступить иначе". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250707/partner-2027638247.html
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в мире, россия, украина, азербайджан, хикмет гаджиев, владимир путин, баку, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, Владимир Путин, Баку, Сергей Лавров
В Баку ответили на вопрос о военной помощи в конфликте Москвы и Киева

Гаджиев: Баку держится на расстоянии от военных поставок Москве и Киеву

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 8 июл — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку "держится на безопасном расстоянии" от поставок военных компонентов в российско-украинском конфликте.
"Баку держится на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте. Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям. <...> Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи, <...> в том числе из-за того, что мы относимся к так называемым неприсоединившимся странам", — сказал Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков
7 июля, 12:41
По его словам, иметь хорошие отношения со всеми соседями является приоритетом для каждой страны в мире. "Вы сами очень хорошо знаете, что во времена Советского Союза мы жили под одной крышей с русскими и украинцами. С обеими странами нас связывают долговременные межличностные отношения. И мы продолжаем их и после распада Советского Союза. Много азербайджанцев живет либо в России, либо на Украине. У нас много смешанных браков. Так что это действительно большая трагедия — то, что там сегодня происходит", — сказал помощник Алиева.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера: России "не оставили никаких шансов поступить иначе". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
2 июля, 12:38
 
В миреРоссияУкраинаАзербайджанХикмет ГаджиевВладимир ПутинБакуСергей Лавров
 
 
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