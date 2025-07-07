https://ria.ru/20250707/zvezdy-2027710485.html

Как сейчас выглядят звезды детских передач 90-х

Как сейчас выглядят звезды детских передач 90-х - РИА Новости, 07.07.2025

Как сейчас выглядят звезды детских передач 90-х

Тридцать лет назад их лица не сходили с экранов телевизоров, а голоса звучали в каждом доме. Ведущие детских передач и юные актеры "Ералаша" стали настоящими... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:38:00+03:00

2025-07-07T19:38:00+03:00

2025-07-07T19:38:00+03:00

россия

калифорния

сша

борис корчевников

юрий николаев

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тридцать лет назад их лица не сходили с экранов телевизоров, а голоса звучали в каждом доме. Ведущие детских передач и юные актеры "Ералаша" стали настоящими кумирами поколения 90-х. Сегодня, когда первые зрители этих программ сами стали родителями, мы проследили судьбы тех, кто дарил нам радость и смех. Их истории оказались такими же разными, как и характеры их героев - от головокружительных успехов до трагических потерь.Юлия Малиновская: от "Утренней звезды" до КалифорнииВ 1993 году восьмилетняя Юля Малиновская из театра-студии "Непоседы" неожиданно для себя оказалась соведущей Юрия Николаева в программе "Утренняя звезда". Пять лет она оставалась лицом главного музыкального проекта для детей, пока передача не закрылась в 1998 году.После завершения телевизионной карьеры Юлия вернулась в "Непосед", с которыми записала несколько песен. Ее личная жизнь сложилась не менее интересно - она вышла замуж за баскетболиста Ярослава Королева и переехала в США, где ее супруг играл за "Лос-Анджелес Клипперс". В 2019 году 40-летняя Юлия ненадолго вернулась на российское телевидение, приняв участие в программе "Сегодня вечером", где тепло вспоминала свою работу с Николаевым.Федор Стуков: Том Сойер вырос и стал режиссером52-летний Федор Стуков - один из немногих, кому удалось успешно перейти из категории "детская звезда" во взрослую профессию. Зрители помнят его по передачам "Лего-го!" и "До 16 и старше", но настоящую славу ему принесла роль Тома Сойера в фильме Станислава Говорухина.Окончив Щукинское училище, Стуков несколько лет проработал в немецком театре "Верштадт", после чего вернулся в Россию и окончил режиссерские курсы. Сегодня за его плечами такие популярные проекты, как "Дылды", "Физрук" и "Восьмидесятые".Борис Корчевников: маленький театральный принц42-летний Борис Корчевников вырос в семье, где театр был не просто профессией, а образом жизни. Сын директора Театра Пушкина начал свою карьеру в 12 лет с программы "Там-там новости", затем вел молодежную передачу "Башня". Роль суворовца Ильи Синицына в сериале "Кадетство" сделала его узнаваемым на всю страну.Сегодня Корчевников занимает пост генерального директора телеканала "Спас" и ведет программу "Судьба человека" на Первом канале.Антон Бизеев: музыка как призваниеВедущий программы "С утра пораньше" (позже переименованной в "Не зевай") 39-летний Антон Бизеев с шести лет был солистом Ансамбля песни и танца имени Локтева. В 90-х он участвовал в уникальной экспедиции на Северный полюс на ледоколе "Ямал" вместе с детьми из разных стран.Окончив музыкальное училище эстрадного джазового искусства и ГИТИС, Бизеев полностью посвятил себя музыке. Он записал несколько сольных альбомов и продолжает выступать с концертами по всей России.Судьбы звезд "Ералаша": сердечный приступ, угарный газ и страшное ДТПЗа кулисами всеобщей любви скрывались трагические судьбы многих юных звезд. Максим Пучков, запомнившийся по фильму "Однажды 20 лет спустя" и многочисленным выпускам "Ералаша", всю жизнь боролся с сахарным диабетом, но умер в 30 лет от туберкулеза. Его отец, оператор киностудии имени Горького, с горечью вспоминал, как болезнь забрала талантливого сына.Василий Бургман, звезда фильма "Кувырок через голову", в 90-е уехал в Израиль, где трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет. Николай Румянцев, снявшийся в 11 выпусках "Ералаша", оставил актерскую профессию и работал менеджером по продаже сантехники, пока в 2018 году не ушел из жизни в 54 года.Александр Добриков активно снимался в "Ералаше" конца 80-х — начала 90-х. Среди его работ — "Поцелуй", "Кто сказал "гав", "Заройте ваши денежки" и другие популярные выпуски. На счету молодого актера также роль Тараски в фильме "Старая азбука" и Кольки в картине "Пропал друг". Жизнь Александра оборвалась в 20-летнем возрасте в ночь на 17 ноября 1996 года — молодой человек отравился угарным газом в гараже.Антон Наркевич появился в двух выпусках "Ералаша" — "Дай списать" и "По страницам школьных газет". Киноманы помнят его по роли мальчика в космической лаборатории в "Усатом няне" и одноклассника в фильме "Если верить Лопотухину".Повзрослев, Антон выбрал финансовую карьеру. Окончив институт, он много лет проработал в банковской сфере. Еще в юности актер страдал от проблем с сердцем, которые в итоге и оборвали его жизнь. Пятого декабря 2016 года у 48-летнего Наркевича случился сердечный приступ. Он успел позвонить подруге, но прибывшие врачи уже не смогли его спасти.Наследие 90-х. Почему мы их помним до сих пор?Эти люди стали для целого поколения не просто телеведущими или актерами - они были частью нашего детства, его неотъемлемой составляющей. Их искренность, талант и непосредственность создавали тот уникальный мир детского телевидения 90-х, который уже никогда не повторится.Сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем, что их судьбы - это отражение нашей собственной истории. Кто-то нашел свое место в новой России, кто-то уехал за границу, а кого-то не стало слишком рано. Но все они навсегда останутся в нашей памяти такими, какими мы видели их на экранах своих телевизоров - молодыми, талантливыми и полными надежд.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калифорния, сша, борис корчевников, юрий николаев