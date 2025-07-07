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Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей
Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей - РИА Новости, 07.07.2025
Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей
Владельцы питомцев в Финляндии все чаще возят их в ветеринарные клиники за границу из-за высоких цен на лечение домашних животных в стране, сообщает в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:40:00+03:00
2025-07-07T15:40:00+03:00
2025-07-07T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владельцы питомцев в Финляндии все чаще возят их в ветеринарные клиники за границу из-за высоких цен на лечение домашних животных в стране, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Жители Финляндии все чаще возят своих питомцев к ветеринарам за границу из-за более доступных цен", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, некоторые владельцы домашних животных ездили лечить их в Россию или Эстонию, поскольку в Финляндии цены за те же услуги могут быть в разы выше. Отмечается, что многие владельцы питомцев также обращаются за помощью к муниципальным ветеринарам. Они часто обходятся дешевле, чем частные, поскольку цены установлены законом. Однако со следующего года вступают в силу законодательные изменения, по которым муниципальный ветеринар сможет взимать разные цены за одну и ту же услугу с жителей муниципалитета и с тех, кто приехал из других регионов. Ранее Yle сообщал со ссылкой на общество защиты животных Sey, что владельцы питомцев в Финляндии вынуждены отдавать их в приюты из-за финансовых трудностей и высокой стоимости ветеринарных услуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, эстония
Финляндия, Россия, Эстония
Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей
Yle: в Финляндии владельцы возят лечить питомцев за границу из-за высоких цен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владельцы питомцев в Финляндии все чаще возят их в ветеринарные клиники за границу из-за высоких цен на лечение домашних животных в стране, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
«
"Жители Финляндии все чаще возят своих питомцев к ветеринарам за границу из-за более доступных цен", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, некоторые владельцы домашних животных ездили лечить их в Россию
или Эстонию
, поскольку в Финляндии
цены за те же услуги могут быть в разы выше.
Отмечается, что многие владельцы питомцев также обращаются за помощью к муниципальным ветеринарам. Они часто обходятся дешевле, чем частные, поскольку цены установлены законом. Однако со следующего года вступают в силу законодательные изменения, по которым муниципальный ветеринар сможет взимать разные цены за одну и ту же услугу с жителей муниципалитета и с тех, кто приехал из других регионов.
Ранее Yle сообщал со ссылкой на общество защиты животных Sey, что владельцы питомцев в Финляндии вынуждены отдавать их в приюты из-за финансовых трудностей и высокой стоимости ветеринарных услуг.