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Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей

Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей - РИА Новости, 07.07.2025

Финские СМИ рассказали, почему владельцы лечат питомцев за границей

Владельцы питомцев в Финляндии все чаще возят их в ветеринарные клиники за границу из-за высоких цен на лечение домашних животных в стране, сообщает в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:40:00+03:00

2025-07-07T15:40:00+03:00

2025-07-07T15:40:00+03:00

финляндия

россия

эстония

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владельцы питомцев в Финляндии все чаще возят их в ветеринарные клиники за границу из-за высоких цен на лечение домашних животных в стране, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Жители Финляндии все чаще возят своих питомцев к ветеринарам за границу из-за более доступных цен", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, некоторые владельцы домашних животных ездили лечить их в Россию или Эстонию, поскольку в Финляндии цены за те же услуги могут быть в разы выше. Отмечается, что многие владельцы питомцев также обращаются за помощью к муниципальным ветеринарам. Они часто обходятся дешевле, чем частные, поскольку цены установлены законом. Однако со следующего года вступают в силу законодательные изменения, по которым муниципальный ветеринар сможет взимать разные цены за одну и ту же услугу с жителей муниципалитета и с тех, кто приехал из других регионов. Ранее Yle сообщал со ссылкой на общество защиты животных Sey, что владельцы питомцев в Финляндии вынуждены отдавать их в приюты из-за финансовых трудностей и высокой стоимости ветеринарных услуг.

https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

финляндия

россия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, эстония