https://ria.ru/20250707/zhara-2027727083.html

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 07.07.2025

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета

Температура в Москве в понедельник поднялась до плюс 28,1 градуса, это самый высокий показатель с начала нынешнего лета, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:34:00+03:00

2025-07-07T17:34:00+03:00

2025-07-07T18:31:00+03:00

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура в Москве в понедельник поднялась до плюс 28,1 градуса, это самый высокий показатель с начала нынешнего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Сегодня, к 17 часам, температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 28,1 градуса – это самый высокий показатель с начала нынешнего лета", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что при этом весенний максимум пока держится, и показатель, достигнутый 29 мая, когда в столице было плюс 29,3, в понедельник устоит."Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания максимального термометра", - добавил Леус.Он подчеркнул, что уже со вторника в столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу. По его словам, ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до плюс 32 - плюс 34 градусов."Значит, будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Особенно высока вероятность обновления такого рекорда 10 июля – прежнее достижение этого дня составляет плюс 33,4 градуса и принадлежит 1996 году", - уточнил Леус.

https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус