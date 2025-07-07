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Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 07.07.2025
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17:34 07.07.2025 (обновлено: 18:31 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/zhara-2027727083.html
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета - РИА Новости, 07.07.2025
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета
Температура в Москве в понедельник поднялась до плюс 28,1 градуса, это самый высокий показатель с начала нынешнего лета, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:34:00+03:00
2025-07-07T18:31:00+03:00
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура в Москве в понедельник поднялась до плюс 28,1 градуса, это самый высокий показатель с начала нынешнего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Сегодня, к 17 часам, температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 28,1 градуса – это самый высокий показатель с начала нынешнего лета", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что при этом весенний максимум пока держится, и показатель, достигнутый 29 мая, когда в столице было плюс 29,3, в понедельник устоит."Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания максимального термометра", - добавил Леус.Он подчеркнул, что уже со вторника в столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу. По его словам, ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до плюс 32 - плюс 34 градусов."Значит, будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Особенно высока вероятность обновления такого рекорда 10 июля – прежнее достижение этого дня составляет плюс 33,4 градуса и принадлежит 1996 году", - уточнил Леус.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала лета

Температура в Москве превысила 28 градусов, это самый теплый день с начала лета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают летом в парке в Москве
Люди отдыхают летом в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают летом в парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Температура в Москве в понедельник поднялась до плюс 28,1 градуса, это самый высокий показатель с начала нынешнего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Сегодня, к 17 часам, температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 28,1 градуса – это самый высокий показатель с начала нынешнего лета", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что при этом весенний максимум пока держится, и показатель, достигнутый 29 мая, когда в столице было плюс 29,3, в понедельник устоит.
"Точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания максимального термометра", - добавил Леус.
Он подчеркнул, что уже со вторника в столице начнётся период жаркой погоды, который выйдет на свой пик в четверг-пятницу. По его словам, ожидается, что температура в эти дни будет подниматься до плюс 32 - плюс 34 градусов.
"Значит, будут обновляться не только текущие максимумы нынешнего года, но и суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Особенно высока вероятность обновления такого рекорда 10 июля – прежнее достижение этого дня составляет плюс 33,4 градуса и принадлежит 1996 году", - уточнил Леус.
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