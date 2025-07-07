https://ria.ru/20250707/zemletryasenie-2027635120.html
На Курилах произошло землетрясение
На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 07.07.2025
На Курилах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло вечером в понедельник вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:29:00+03:00
2025-07-07T12:29:00+03:00
2025-07-07T12:29:00+03:00
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло вечером в понедельник вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане 7 июля в 19.29 (11.29 мск). Эпицентр находился в 97 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 88 километров", - уточнила собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
тихий океан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия
Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова, Происшествия
На Курилах произошло землетрясение
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1