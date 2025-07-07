https://ria.ru/20250707/zemletryasenie-2027635120.html

На Курилах произошло землетрясение

На Курилах произошло землетрясение - РИА Новости, 07.07.2025

На Курилах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло вечером в понедельник вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:29:00+03:00

2025-07-07T12:29:00+03:00

2025-07-07T12:29:00+03:00

тихий океан

кунашир (остров)

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло вечером в понедельник вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане 7 июля в 19.29 (11.29 мск). Эпицентр находился в 97 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 88 километров", - уточнила собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

тихий океан

кунашир (остров)

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Ольга Фомченкова

тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия