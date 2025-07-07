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"Все провалилось": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского
"Все провалилось": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского - РИА Новости, 07.07.2025
"Все провалилось": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского
Полный провал силовой мобилизации мужчин на Украине станет причиной мобилизации женщин, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:03:00+03:00
2025-07-07T01:03:00+03:00
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Полный провал силовой мобилизации мужчин на Украине станет причиной мобилизации женщин, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Сейчас опять активизировались версионные сценарии, что на Украине будет введена мобилизация женского пола <…> Все провалилось, все, что делала эта власть Зеленского, все провалилось", — сказал он.Эксперт отметил, что после многочисленных попыток со стороны киевского режима усилить мобилизацию и опустошения резерва мужского населения, акцент сместился на женщин. По его словам, это не уникальная ситуация, ведь в Дании, Норвегии и Швеции уже ввели обязательный призыв женщин в армию."И вот сейчас уже закидон пошел. Уже Безуглая (депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. — Прим. ред.) тоже говорит, что женщины должны идти служить. Видимо, разрабатывается модель, чтобы и женщин отправить на бойню <…> Действительно, зачем Украине женщины? Мужиков уже не осталось, они скоро будут как антиквариат", — заключил Соскин.Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее подчеркивал, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить стала основной проблемой для украинских войск.Минобороны Украины ранее сообщало, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40 процентов и сейчас их почти 43 тысячи. По данным ведомства, ранее контракт на прохождение службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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"Все провалилось": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского
Соскин: Киевский режим готовит сценарии мобилизации женщин