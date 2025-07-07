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Заварин вручил удостоверения двум депутатам Заксобрания Вологодской области

Заварин вручил удостоверения двум депутатам Заксобрания Вологодской области - РИА Новости, 07.07.2025

Заварин вручил удостоверения двум депутатам Заксобрания Вологодской области

Бывший глава города Вологды Юрий Сапожников и депутат Череповецкой городской Думы Дмитрий Даниличев получили удостоверения депутатов Законодательного Собрания... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:52:00+03:00

2025-07-07T20:52:00+03:00

2025-07-07T20:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший глава города Вологды Юрий Сапожников и депутат Череповецкой городской Думы Дмитрий Даниличев получили удостоверения депутатов Законодательного Собрания Вологодской области из рук и.о. председателя Романа Заварина, сообщает пресс-служба облпарламента. Церемония прошла во время внеочередной 51-й сессии. До ее начала кандидаты вступили в ряды фракции "Единая Россия". "В связи с досрочным сложением полномочий депутата Законодательного Собрания Андрея Луценко и председателя ЗСО Сергея Жестянникова избирательная комиссия Вологодской области на основании решения президиума регионального политического совета партии “Единая Россия” постановила передать вакантные мандаты зарегистрированным кандидатам из областного списка кандидатов Дмитрию Даниличеву и Юрию Сапожникову соответственно", – подчеркнул Заварин, его слова приводит пресс-служба. Кроме этого, были избраны заместители руководителя фракции. Ими стали действующий депутат ЗСО Антон Холодов и Сапожников. Во время сессии депутаты приняли решение об избрании экс-главы Вологды также заместителем председателя Законодательного Собрания Вологодской области. "Самое главное, чтобы избиратели, которые за нас голосовали, были довольны, качество их жизни улучшалось. Сейчас мы приближаемся к серьезным юбилейным датам – дням рождения Вологды и Череповца в 2027 году. Я получил задачи от губернатора Георгия Филимонова, в том числе, по обеспечению максимального взаимодействия городских территорий и региональных органов власти. Мое присутствие в Законодательном Собрании обеспечит представление интересов вологжан на региональном уровне. Впереди много работы. Будем объединять усилия депутатов областного парламента и Вологодской городской Думы как административного центра, чтобы достигнуть отличных результатов", – отметил Сапожников. Также депутат вошел в состав постоянного комитета Заксобрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, а Даниличев – по бюджету и налогам. Как отметил Заварин, назначения должны укрепить команду областного парламента, а опыт новых депутатов поможет в решении региональных задач.

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