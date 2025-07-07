https://ria.ru/20250707/zavarin-2027757042.html

Заварин: вологодские парламентарии утвердили поправки в областной бюджет

Заварин: вологодские парламентарии утвердили поправки в областной бюджет - РИА Новости, 07.07.2025

Заварин: вологодские парламентарии утвердили поправки в областной бюджет

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области утвердили поправки в областной бюджет на 2025 год, сообщил и. о. председателя ЗСО Роман Заварин. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:01:00+03:00

2025-07-07T19:01:00+03:00

2025-07-07T19:01:00+03:00

вологодская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области утвердили поправки в областной бюджет на 2025 год, сообщил и. о. председателя ЗСО Роман Заварин. Это связано с дополнительными поступлениями из федерации и необходимостью перераспределения средств. Объем безвозмездных поступлений был увеличен на 773,5 миллиона рублей. Это целевые средства, которые пойдут на конкретные направления. 490,5 миллиона направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, более 300 миллионов — на строительство и ремонт социальных учреждений — 291,9 миллиона рублей на возведение дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов в селе Молочное и 11,2 миллиона – на ремонт Вогнемского дома социального обслуживания в Кирилловском округе. Также 18,7 миллиона рублей направят на закупку беспилотников для мониторинга лесов. Кроме того, указал Заварин, были перераспределены средства внутри бюджета. Порядка 1 миллиарда рублей направили муниципальным образованиям для решения социально значимых вопросов, свыше 470 миллионов — на предоставление жилья детям-сиротам, в том числе на выдачу сертификатов на приобретение квартир, почти 400 миллионов выделено на дорожную деятельность, в том числе на ремонт участка дороги Череповец-Белозерск-Липин Бор в Вашкинском округе, 450 миллионов на строительство театра для детей и молодежи в Череповце (объем финансирования на три года 3,7 миллиарда рублей). Помимо этого, на строительство комплекса по переработке отходов в Великоустюгском округе направили 425 миллионов (1303,8 миллиона рублей в 2026 году), 400 миллионов – на поддержку молочного производства, почти 216 миллионов на благоустройство набережной в Великом Устюге и 118,6 миллионов на реализацию проекта "Берег Дионисия" в Кирилловском округе – это один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а 170 миллионов рублей выделено на частичную оплату расходов населения на газификацию домовладений. "С учетом поправок доходы областного бюджета в 2025 году составят 139 миллиардов 746,7 миллиона рублей, расходы – 177 миллиардов 420,2 миллиона, дефицит порядка 37,6 миллиарда, он полностью обеспечен остатками средств с прошлого года", – написал Заварин на странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250618/zhestyannikov-2023514461.html

https://ria.ru/20250404/zhestyannikov-2009396033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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