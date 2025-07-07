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Предпринимателей Забайкальского края поддержали на 28,1 миллиона рублей

Предпринимателей Забайкальского края поддержали на 28,1 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2025

Предпринимателей Забайкальского края поддержали на 28,1 миллиона рублей

В Забайкальском крае три производства из Агинского и Читы поддержали на 28,1 миллиона рублей в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:43:00+03:00

2025-07-07T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае три производства из Агинского и Читы поддержали на 28,1 миллиона рублей в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", сообщил и. о. заместителя председателя правительства региона Буянто Батомункуев на оперативном совещании. "Финансовые средства на закупку комплекта холодильного оборудования получил предприниматель из Агинского. Он занимается производством блочного мяса и полуфабрикатов. Ему был предоставлен займ – 5,6 миллиона рублей. В Чите еще один предприниматель получил на развитие своего дела 11,5 миллиона рублей. Он занимается модернизацией цеха полуфабрикатов по производству китайских пельменей Хао Чи, планирует увеличить объемы производства продукта на 40% и расширить рынок сбыта в ДФО", — приводит пресс-служба правительства Забайкалья слова Батомункуева. Другая предпринимательница получила 11 миллионов рублей. Она организует производство мясных деликатесов, планирует расширить линейку данных товаров, а также выпускать вегетарианскую замороженную продукцию на территории региона. В рамках нацпроекта представителям бизнеса доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки. Цель проекта — расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, напоминают в пресс-службе.

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