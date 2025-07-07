https://ria.ru/20250707/zabaykale-2027627657.html

В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине

В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине - РИА Новости, 07.07.2025

В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине

Пьяный мужчина в Забайкалье устроил смертельное ДТП на угнанной машине и ушел домой спать, его нашли и заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.07.2025

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2025-07-07T12:00:00+03:00

2025-07-07T12:13:00+03:00

происшествия

россия

улетовский район

забайкальский край

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Забайкалье устроил смертельное ДТП на угнанной машине и ушел домой спать, его нашли и заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Ночью в полицию Улетовского района позвонил мужчина и сообщил о ДТП недалеко от поселка Ленинский, в котором погибла его супруга. На месте выяснилось, что в результате опрокидывания легкового автомобиля погибла 44-летняя женщина-пассажир. Выживший пассажир рассказал, что за рулем был его знакомый, который скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник оставил место аварии и ушел домой спать, однако автоинспекторы нашли его и доставили в отдел полиции. Оказалось, что он управлял чужой машиной, до приезда сотрудников полиции владелец авто не знал, что его автомобиль угнан и разбит. Выяснилось, что молодой человек проник в гараж односельчанина в поисках бензина. Увидев, что в гараже стоит заведенная машина, он угнал ее и предложил знакомой семейной паре прокатиться, рассказав, что авто ему одолжил друг. Будучи пьяным, он не справился с управлением на трассе, и машина опрокинулась. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

https://ria.ru/20250707/dtp--2027592802.html

россия

улетовский район

забайкальский край

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происшествия, россия, улетовский район, забайкальский край