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В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине
В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине - РИА Новости, 07.07.2025
В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине
Пьяный мужчина в Забайкалье устроил смертельное ДТП на угнанной машине и ушел домой спать, его нашли и заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:00:00+03:00
2025-07-07T12:00:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Забайкалье устроил смертельное ДТП на угнанной машине и ушел домой спать, его нашли и заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Ночью в полицию Улетовского района позвонил мужчина и сообщил о ДТП недалеко от поселка Ленинский, в котором погибла его супруга. На месте выяснилось, что в результате опрокидывания легкового автомобиля погибла 44-летняя женщина-пассажир. Выживший пассажир рассказал, что за рулем был его знакомый, который скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник оставил место аварии и ушел домой спать, однако автоинспекторы нашли его и доставили в отдел полиции. Оказалось, что он управлял чужой машиной, до приезда сотрудников полиции владелец авто не знал, что его автомобиль угнан и разбит. Выяснилось, что молодой человек проник в гараж односельчанина в поисках бензина. Увидев, что в гараже стоит заведенная машина, он угнал ее и предложил знакомой семейной паре прокатиться, рассказав, что авто ему одолжил друг. Будучи пьяным, он не справился с управлением на трассе, и машина опрокинулась. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.
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происшествия, россия, улетовский район, забайкальский край
Происшествия, Россия, Улетовский район, Забайкальский край
В Забайкалье мужчина устроил смертельное ДТП на угнанной машине
Житель Забайкалья устроил смертельное ДТП на угнанной машине и ушел спать
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина в Забайкалье устроил смертельное ДТП на угнанной машине и ушел домой спать, его нашли и заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"Ночью в полицию Улетовского района
позвонил мужчина и сообщил о ДТП недалеко от поселка Ленинский, в котором погибла его супруга. На месте выяснилось, что в результате опрокидывания легкового автомобиля погибла 44-летняя женщина-пассажир. Выживший пассажир рассказал, что за рулем был его знакомый, который скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник оставил место аварии и ушел домой спать, однако автоинспекторы нашли его и доставили в отдел полиции. Оказалось, что он управлял чужой машиной, до приезда сотрудников полиции владелец авто не знал, что его автомобиль угнан и разбит.
Выяснилось, что молодой человек проник в гараж односельчанина в поисках бензина. Увидев, что в гараже стоит заведенная машина, он угнал ее и предложил знакомой семейной паре прокатиться, рассказав, что авто ему одолжил друг. Будучи пьяным, он не справился с управлением на трассе, и машина опрокинулась.
Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.