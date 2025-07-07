https://ria.ru/20250707/yemen-2027558272.html

Израиль нанес удары по объектам в Йемене

Израиль нанес удары по объектам в Йемене - РИА Новости, 07.07.2025

Израиль нанес удары по объектам в Йемене

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла" и сообщил об ударах по... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:28:00+03:00

2025-07-07T00:28:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского движения "Ансар Алла" и сообщил об ударах по нескольким объектам, передает пресс-служба ведомства."В рамках операции "Черный флаг" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по террористическим целям правления хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и ныне используемому для террористической деятельности в Красном море", — говорится в заявлении министра.Кац также пригрозил Йемену судьбой Тегерана за непрекращающиеся обстрелы территории еврейского государства.Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что "Ансар Алла" захватило Galaxy Leader в ноябре 2023 года."Хуситы установили на судне радиолокационную систему и использовали ее для отслеживания судов в международных водах с целью дальнейшей террористической деятельности", — заявили военные.По их данным, атакованные порты используются йеменским движением для получения оружия из Ирана, которое применяется для атак против еврейского государства и его союзников.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ.Большинство этих атак отразили средства противоракетной обороны, при этом зафиксированы попадания по территории Израиля. Тель-Авив в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250706/izrail-2027437691.html

https://ria.ru/20250705/izrail-2027372697.html

израиль

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, исраэль кац, ходейда (город), армия обороны израиля (цахал), ансар алла