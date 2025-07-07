https://ria.ru/20250707/yanao-2027701203.html

На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города

На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города - РИА Новости, 07.07.2025

На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города

Программа "Земский тренер" будет запущена в Ямало-Ненецком автономном округе, тренерам-преподавателям при трудоустройстве будет назначаться выплата в размере 1... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:19:00+03:00

2025-07-07T16:19:00+03:00

2025-07-07T16:19:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

ноябрьск

ямал

дмитрий артюхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/91/1555159132_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_192dd2240e24ee3bf7c80f4964a7202b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Программа "Земский тренер" будет запущена в Ямало-Ненецком автономном округе, тренерам-преподавателям при трудоустройстве будет назначаться выплата в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "По поручению президента запускаем региональную программу "Земский тренер". Глава государства поставил задачу обеспечить новыми спортивными кадрами малые города и сёла по всей стране. На Ямале очень нужны профессионалы для сферы, поэтому проект распространим на все наши муниципалитеты", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что конкурсный отбор начнется не позднее 1 августа, прошедшие его получат выплату в 1 миллион рублей. После получения выплаты необходимо отработать на Ямале не менее пяти лет. При этом программа будет функционировать в расширенном формате – специалисты приглашаются не только в небольшие населенные пункты, но и крупные города, такие как Новый Уренгой и Ноябрьск. По данным властей, специалисту, планирующему работать на Ямале, нужно будет выбрать одну из вакансий в учреждении спорта и заключить трудовой договор. Планируется, что в 2025 году 1 миллион рублей смогут получить девять человек.

https://ria.ru/20250625/yamal-2025459190.html

новый уренгой

ноябрьск

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый уренгой, ноябрьск, ямал, дмитрий артюхов