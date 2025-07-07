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На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города - РИА Новости, 07.07.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:19 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/yanao-2027701203.html
На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города
На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города - РИА Новости, 07.07.2025
На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города
Программа "Земский тренер" будет запущена в Ямало-Ненецком автономном округе, тренерам-преподавателям при трудоустройстве будет назначаться выплата в размере 1... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:19:00+03:00
2025-07-07T16:19:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
ноябрьск
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Программа "Земский тренер" будет запущена в Ямало-Ненецком автономном округе, тренерам-преподавателям при трудоустройстве будет назначаться выплата в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "По поручению президента запускаем региональную программу "Земский тренер". Глава государства поставил задачу обеспечить новыми спортивными кадрами малые города и сёла по всей стране. На Ямале очень нужны профессионалы для сферы, поэтому проект распространим на все наши муниципалитеты", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что конкурсный отбор начнется не позднее 1 августа, прошедшие его получат выплату в 1 миллион рублей. После получения выплаты необходимо отработать на Ямале не менее пяти лет. При этом программа будет функционировать в расширенном формате – специалисты приглашаются не только в небольшие населенные пункты, но и крупные города, такие как Новый Уренгой и Ноябрьск. По данным властей, специалисту, планирующему работать на Ямале, нужно будет выбрать одну из вакансий в учреждении спорта и заключить трудовой договор. Планируется, что в 2025 году 1 миллион рублей смогут получить девять человек.
https://ria.ru/20250625/yamal-2025459190.html
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новый уренгой, ноябрьск, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ямал, Дмитрий Артюхов
На Ямале запускают программу по привлечению тренеров в малые города

На Ямале запустят программу "Земский тренер" для развития спорта в малых городах

© Depositphotos.com / shockДети в бассейне
Дети в бассейне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Depositphotos.com / shock
Дети в бассейне. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Программа "Земский тренер" будет запущена в Ямало-Ненецком автономном округе, тренерам-преподавателям при трудоустройстве будет назначаться выплата в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"По поручению президента запускаем региональную программу "Земский тренер". Глава государства поставил задачу обеспечить новыми спортивными кадрами малые города и сёла по всей стране. На Ямале очень нужны профессионалы для сферы, поэтому проект распространим на все наши муниципалитеты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что конкурсный отбор начнется не позднее 1 августа, прошедшие его получат выплату в 1 миллион рублей. После получения выплаты необходимо отработать на Ямале не менее пяти лет. При этом программа будет функционировать в расширенном формате – специалисты приглашаются не только в небольшие населенные пункты, но и крупные города, такие как Новый Уренгой и Ноябрьск.
По данным властей, специалисту, планирующему работать на Ямале, нужно будет выбрать одну из вакансий в учреждении спорта и заключить трудовой договор. Планируется, что в 2025 году 1 миллион рублей смогут получить девять человек.
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Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойНоябрьскЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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