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В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vzryvy--2027627155.html
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов - РИА Новости, 07.07.2025
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов
Сухопутные войска ВСУ сообщили в понедельник о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:57:00+03:00
2025-07-07T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
харьков
запорожская область
россия
игорь терехов
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в понедельник о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. Накануне Сухопутные войска ВСУ сообщили о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Сегодня… произошли попадания… в здание Харьковского областного ТЦК и СП (военкомата – ред.) и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. По данным Сухопутных войск, в результате взрывов ранены четверо военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Ранее в понедельник мэр Харькова Игорь Терехов и назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщали о взрывах в Харькове и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, харьков, запорожская область, россия, игорь терехов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Харьков, Запорожская область, Россия, Игорь Терехов, В мире
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов

В Харькове и Запорожье на Украине прогремели взрывы на территории военкоматов

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в понедельник о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата.
Накануне Сухопутные войска ВСУ сообщили о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня… произошли попадания… в здание Харьковского областного ТЦК и СП (военкомата – ред.) и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства.
По данным Сухопутных войск, в результате взрывов ранены четверо военнослужащих. На месте работают экстренные службы.
Ранее в понедельник мэр Харькова Игорь Терехов и назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщали о взрывах в Харькове и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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3 июля, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныХарьковЗапорожская областьРоссияИгорь ТереховВ мире
 
 
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