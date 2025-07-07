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В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов - РИА Новости, 07.07.2025
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов
Сухопутные войска ВСУ сообщили в понедельник о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:57:00+03:00
2025-07-07T11:57:00+03:00
2025-07-07T11:57:00+03:00
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запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ сообщили в понедельник о взрывах в здании Харьковского областного военкомата и вблизи здания Запорожского областного военкомата. Накануне Сухопутные войска ВСУ сообщили о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Сегодня… произошли попадания… в здание Харьковского областного ТЦК и СП (военкомата – ред.) и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. По данным Сухопутных войск, в результате взрывов ранены четверо военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Ранее в понедельник мэр Харькова Игорь Терехов и назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщали о взрывах в Харькове и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Харьков, Запорожская область, Россия, Игорь Терехов, В мире
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы на территории военкоматов
В Харькове и Запорожье на Украине прогремели взрывы на территории военкоматов