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Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025
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14:21 07.07.2025 (обновлено: 14:24 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vzryv-2027663817.html
Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области
Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025
Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области
Взрыв бытового газа произошёл в городе Ершове Саратовской области, после чего возник пожар, сообщила районная администрация. По данным губернатора региона,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:21:00+03:00
2025-07-07T14:24:00+03:00
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошёл в городе Ершове Саратовской области, после чего возник пожар, сообщила районная администрация. По данным губернатора региона, повреждены три квартиры. "Около 14.20 (13.20 мск) произошел взрыв бытового газа на 5-ом этаже пятиэтажного дома №11 по улице Космонавтов, в результате чего возник пожар", - говорится в Telegram-канале администрации Ершовского района. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале отметил, что повреждения получили три квартиры, никто не пострадал. "В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже… По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов", - написал глава региона.
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области

В Ершове при взрыве бытового газа разрушены три квартиры на 5 этаже жилого дома

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramВзрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошёл в городе Ершове Саратовской области, после чего возник пожар, сообщила районная администрация. По данным губернатора региона, повреждены три квартиры.
"Около 14.20 (13.20 мск) произошел взрыв бытового газа на 5-ом этаже пятиэтажного дома №11 по улице Космонавтов, в результате чего возник пожар", - говорится в Telegram-канале администрации Ершовского района.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале отметил, что повреждения получили три квартиры, никто не пострадал.
"В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже… По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов", - написал глава региона.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
ПроисшествияСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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