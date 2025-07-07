https://ria.ru/20250707/vzryv-2027663817.html

Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области

Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025

Власти рассказали подробности о взрыве газа в доме в Саратовской области

Взрыв бытового газа произошёл в городе Ершове Саратовской области, после чего возник пожар, сообщила районная администрация. По данным губернатора региона,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:21:00+03:00

2025-07-07T14:21:00+03:00

2025-07-07T14:24:00+03:00

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошёл в городе Ершове Саратовской области, после чего возник пожар, сообщила районная администрация. По данным губернатора региона, повреждены три квартиры. "Около 14.20 (13.20 мск) произошел взрыв бытового газа на 5-ом этаже пятиэтажного дома №11 по улице Космонавтов, в результате чего возник пожар", - говорится в Telegram-канале администрации Ершовского района. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале отметил, что повреждения получили три квартиры, никто не пострадал. "В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже… По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов", - написал глава региона.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, роман бусаргин