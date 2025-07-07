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В Шереметьево пресекли вывоз оружейных прицелов на 29 миллионов рублей

В Шереметьево пресекли вывоз оружейных прицелов на 29 миллионов рублей - РИА Новости, 07.07.2025

В Шереметьево пресекли вывоз оружейных прицелов на 29 миллионов рублей

Таможенники в аэропорту "Шереметьево" остановили гражданина другой страны, пытавшегося вывезти партию оружейных прицелов на 29 миллионов рублей в Катар без... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:30:00+03:00

2025-07-07T12:30:00+03:00

2025-07-07T13:30:00+03:00

происшествия

катар

россия

москва

шереметьево (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Шереметьево" остановили гражданина другой страны, пытавшегося вывезти партию оружейных прицелов на 29 миллионов рублей в Катар без декларации, сообщает пресс-служба ФТС России. "Шереметьевские таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 миллионов рублей в багаже иностранца, вылетавшего в Катар", - говорится в сообщении. При сканировании багажа 35-летнего мужчины обнаружили 142 незадекларированных товаров. Остановленный пассажир пояснил чиновникам, что купил предметы у знакомого в Москве, а о том, что их надо декларировать, не знал.При проверке сотрудники установили, что изъятые товары являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского оружия для охоты. Количество и предназначение товаров не позволило отнести их к вещам личного пользования.По факту обнаружения недекларированных предметов возбудили административное дело. Фигурантам грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией. Следствие продолжается.

https://ria.ru/20250609/fsb-2021718974.html

https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html

катар

россия

москва

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происшествия, катар, россия, москва, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)