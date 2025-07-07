https://ria.ru/20250707/vtb-2027748361.html

ВТБ выдал первый кредит с участием центра инвесткредитования Корпорации МСП

ВТБ выдал первый кредит с участием центра инвесткредитования Корпорации МСП - РИА Новости, 07.07.2025

ВТБ выдал первый кредит с участием центра инвесткредитования Корпорации МСП

ВТБ заключил первое кредитное соглашение под индивидуальную гарантию Корпорации МСП с участием Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК), сообщает... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:30:00+03:00

2025-07-07T18:30:00+03:00

2025-07-07T18:30:00+03:00

корпорация мсп

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВТБ заключил первое кредитное соглашение под индивидуальную гарантию Корпорации МСП с участием Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК), сообщает банк. При поддержке банка и Корпорации МСП компания "Энергомаш" построит в Башкортостане новый производственно-складской комплекс площадью 2,9 тысячи квадратных метров и оснастит его современным оборудованием. Общий объем инвестиций в проект составит более 130 миллионов рублей. Гарантия Корпорации МСП обеспечит 50% долга от объема финансирования, предоставленного ВТБ. В ЦПИК Корпорации МСП предприниматели могут получить помощь в структурировании сделок для подачи кредитной заявки в банк с возможным обеспечением в виде гарантии корпорации. Специалисты центра дают рекомендации клиентам при подготовке бизнес-плана и финансовой модели, нивелированию рисков проекта по итогам анализа, а также сопровождают во время рассмотрения заявки в банке. "ВТБ поддерживает расширение государственной поддержки МСП и оперативно внедряет эти инструменты на практике, чтобы клиенты банка имели больше возможностей для развития бизнеса. Экспертиза Корпорации МСП помогает им в правильной подготовке проектов для подачи в банк, а гарантии позволяют решить вопрос недостаточности залоговой массы, который особенно актуален для строительной фазы инвестпроектов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента кредитования регионального бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ивана Розинского. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, инвестиционные проекты – это сложный, но необходимый элемент для развития промышленности страны. "Специальные меры господдержки позволяют предпринимателям не откладывать реализацию таких проектов на будущее. В рамках центра поддержки инвестиционного кредитования мы не только полностью сопровождаем проекты МСП в части подготовки документов и структурирования сделок, но и предоставляем гарантийную поддержку Корпорации в виде независимых гарантий по кредитам", – привели слова Исаевича в пресс-службе Корпорации МСП.

https://ria.ru/20250627/vtb-2025878480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корпорация мсп