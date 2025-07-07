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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 07.07.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские военные ударили беспилотниками по семи населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:10:00+03:00

2025-07-07T19:10:00+03:00

2025-07-07T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные ударили беспилотниками по семи населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали три муниципалитета. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Нижнее Берёзово-Второе с беспилотника сброшено взрывное устройство, вследствие чего осколками посечены два легковых автомобиля. На участке автодороги Архангельское - Шамино дроном атакован легковой автомобиль... Еще один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Бондаренков", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Чайки в результате детонации FPV-дрона повреждено сельхозпредприятие. В селе Ясные Зори дрон атаковал частное домовладение. В поселке Майский от падения обломков сбитого беспилотника пробита кровля частного дома. "В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от ударов FPV-дронов огнем уничтожен легковой автомобиль и поврежден объект связи. Также беспилотником атакован хутор Шаховка", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия