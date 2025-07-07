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ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров - РИА Новости, 07.07.2025
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14:53 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vsu-2027671612.html
ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров
ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров
Капелланская служба ВСУ массово рассылает повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), тех, кого не находят по месту прописки, РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:53:00+03:00
2025-07-07T14:53:00+03:00
украина
киев
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
православная церковь украины (пцу)
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капелланская служба ВСУ массово рассылает повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), тех, кого не находят по месту прописки, сразу объявляют в розыск. сообщил в понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению Азарова, таким способом власти пытаются лишить УПЦ духовенства или вынудить клириков перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), чьи последователи получили бронь от мобилизации. "Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической УПЦ. Базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ. Рассылку курирует лично ее руководитель – полковник ВСУ Лариса Полянская", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его данным, повестки отправляют централизованно из Киева, минуя региональные военкоматы, при этом священнослужителей, которых не находят по месту прописки, сразу же объявляют в розыск. Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того, как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250701/svyaschenniki-2026588880.html
https://ria.ru/20250707/svyaschennik-2027666536.html
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украина, киев, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров

Азаров: капелланская служба ВСУ рассылает повестки священнослужителям УПЦ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капелланская служба ВСУ массово рассылает повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), тех, кого не находят по месту прописки, сразу объявляют в розыск. сообщил в понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По мнению Азарова, таким способом власти пытаются лишить УПЦ духовенства или вынудить клириков перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), чьи последователи получили бронь от мобилизации.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Военкомат на западе Украины удерживает нескольких священников УПЦ
1 июля, 17:44
"Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической УПЦ. Базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ. Рассылку курирует лично ее руководитель – полковник ВСУ Лариса Полянская", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его данным, повестки отправляют централизованно из Киева, минуя региональные военкоматы, при этом священнослужителей, которых не находят по месту прописки, сразу же объявляют в розыск.
Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того, как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Ростислав Калиновский - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Мобилизованному священнику УПЦ угрожают арестом
Вчера, 14:30
 
УкраинаКиевНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Служба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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