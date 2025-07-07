https://ria.ru/20250707/vsu-2027628675.html
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:05:00+03:00
2025-07-07T12:05:00+03:00
2025-07-07T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769894_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_14d5b16aae8316298eae69cce2ece20a.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.Российские военные "нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области", говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - сообщается в сводке.
https://ria.ru/20250707/bassalovka-2027628228.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0782928ce536499e5a0f404e4e40d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки