https://ria.ru/20250707/vsu-2027628675.html

ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:05:00+03:00

2025-07-07T12:05:00+03:00

2025-07-07T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769894_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_14d5b16aae8316298eae69cce2ece20a.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.Российские военные "нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области", говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - сообщается в сводке.

https://ria.ru/20250707/bassalovka-2027628228.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)