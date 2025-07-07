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ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 07.07.2025 (обновлено: 12:09 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vsu-2027628675.html
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:05:00+03:00
2025-07-07T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.Российские военные "нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области", говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - сообщается в сводке.
https://ria.ru/20250707/bassalovka-2027628228.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
Российские военные "нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области", говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - сообщается в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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