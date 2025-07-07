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При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2025
При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
Молодой человек - житель Васильевки в Запорожской области погиб, 6 человек ранены в результате обстрела многоэтажки украинскими войсками, сообщил в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:22:00+03:00
2025-07-07T14:22:00+03:00
2025-07-07T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Молодой человек - житель Васильевки в Запорожской области погиб, 6 человек ранены в результате обстрела многоэтажки украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Также есть раненые, шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь. С родственниками погибшего тоже работают медики", - написал он.По его словам, разрушения получили более 10 квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГУ МЧС России по Запорожской области. Балицкий сообщил, что сохраняется угроза повторных ударов, всем пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана всесторонняя помощь.
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Последствия обстрела многоэтажки украинскими войсками в Запорожской области
Житель Васильевки в Запорожской области погиб, 6 человек ранены в результате обстрела многоэтажки украинскими войсками, сообщил губернатор Балицкий. Разрушения получили более 10 квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье.
2025-07-07T14:22
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вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
При атаке ВСУ на многоэтажку в Запорожской области погиб мирный житель