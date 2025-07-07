https://ria.ru/20250707/vsu--2027663968.html

При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2025

При обстреле ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель

Молодой человек - житель Васильевки в Запорожской области погиб, 6 человек ранены в результате обстрела многоэтажки украинскими войсками, сообщил в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:22:00+03:00

2025-07-07T14:22:00+03:00

2025-07-07T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027666755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e55af784e72db7a3b202fb239240ce8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Молодой человек - житель Васильевки в Запорожской области погиб, 6 человек ранены в результате обстрела многоэтажки украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Также есть раненые, шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь. С родственниками погибшего тоже работают медики", - написал он.По его словам, разрушения получили более 10 квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГУ МЧС России по Запорожской области. Балицкий сообщил, что сохраняется угроза повторных ударов, всем пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана всесторонняя помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела многоэтажки украинскими войсками в Запорожской области Житель Васильевки в Запорожской области погиб, 6 человек ранены в результате обстрела многоэтажки украинскими войсками, сообщил губернатор Балицкий. Разрушения получили более 10 квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье. 2025-07-07T14:22 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия