https://ria.ru/20250707/vsu--2027629233.html

ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:07:00+03:00

2025-07-07T12:07:00+03:00

2025-07-07T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)