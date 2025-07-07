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ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:07:00+03:00
2025-07-07T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки до 200 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки