https://ria.ru/20250707/vsu--2027628764.html

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:05:00+03:00

2025-07-07T12:05:00+03:00

2025-07-07T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Зелёная Долина и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 производства США, а также три склада боеприпасов", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика