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Российские военные освободили Дачное в Днепропетровской области

Российские военные освободили Дачное в Днепропетровской области - РИА Новости, 07.07.2025

Российские военные освободили Дачное в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:03:00+03:00

2025-07-07T12:03:00+03:00

2025-07-07T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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2025

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днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)