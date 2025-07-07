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Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность - РИА Новости, 07.07.2025
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15:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vostok-2027689944.html
Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность
Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность - РИА Новости, 07.07.2025
Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность в регионе, что не отвечает интересам США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:51:00+03:00
2025-07-07T15:51:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
дональд трамп
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность в регионе, что не отвечает интересам США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Президент США (Дональд Трамп) должен понимать, что новая война лишь усилит нестабильность на Ближнем Востоке, и движение в этом направлении не будет ни в интересах, ни на пользу ни самому президенту США, ни американскому правительству", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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в мире, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, дональд трамп, такер карлсон
В мире, США, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Такер Карлсон
Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность

Пезешкиан: новая война на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность в регионе

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность в регионе, что не отвечает интересам США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
"Президент США (Дональд Трамп) должен понимать, что новая война лишь усилит нестабильность на Ближнем Востоке, и движение в этом направлении не будет ни в интересах, ни на пользу ни самому президенту США, ни американскому правительству", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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В миреСШАБлижний ВостокМасуд ПезешкианДональд ТрампТакер Карлсон
 
 
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