https://ria.ru/20250707/vostok-2027689944.html

Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность

Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность - РИА Новости, 07.07.2025

Пезешкиан: эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит нестабильность

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность в регионе, что не отвечает интересам США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:51:00+03:00

2025-07-07T15:51:00+03:00

2025-07-07T15:51:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

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дональд трамп

такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность в регионе, что не отвечает интересам США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Президент США (Дональд Трамп) должен понимать, что новая война лишь усилит нестабильность на Ближнем Востоке, и движение в этом направлении не будет ни в интересах, ни на пользу ни самому президенту США, ни американскому правительству", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

https://ria.ru/20250705/izrail-2027366801.html

сша

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в мире, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, дональд трамп, такер карлсон