https://ria.ru/20250707/vologda-2027730847.html
Почти 600 участников СВО получили психологическую поддержку на Вологодчине
Почти 600 участников СВО получили психологическую поддержку на Вологодчине - РИА Новости, 07.07.2025
Почти 600 участников СВО получили психологическую поддержку на Вологодчине
Около 600 участников специальной военной операции (СВО) и их близких получили психологическую поддержку в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:45:00+03:00
2025-07-07T17:45:00+03:00
2025-07-07T17:45:00+03:00
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 600 участников специальной военной операции (СВО) и их близких получили психологическую поддержку в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области Георгий Филимонов рассказал о том, что в регионе продолжается планомерная работа по развитию системы медицинской реабилитации. Она ведется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей – один из приоритетов нашей работы. Помогаем нашим лучшим людям восстановить здоровье, преодолеть последствия боевых травм и ранений, возвращаем к привычной мирной жизни – это та задача, которую мы решаем с максимальным вниманием. В этой священной миссии нам помогают несколько учреждений региональной системы здравоохранения, а также филиал фонда "Защитники Отечества". С начала этого года психологическую поддержку здесь получили уже 592 человека", — приводит пресс-служба слова Филимонова. Так, в центральных районных больницах всех муниципальных образований Вологодской области работают кабинеты медико-психологического консультирования. Здесь пациентам оказывают помощь клинические психологи при обращении на постоянную тревожность, повышенную раздражительность, апатию, вялость, упадок сил и по другим вопросам. С прошлого года по инициативе Филимонова в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн работает отделение реабилитации на 30 коек для оказания второго этапа медицинской реабилитации. Госпиталь стал якорным областным учреждением здравоохранения, которое координирует оказание медицинской помощи, углубленной диспансеризации. Помимо прочего, вологодских участников специальной военной операции и их семьи продолжает поддерживать филиал фонда "Защитники Отечества". Его сотрудники обеспечивают к индивидуальный подход, помогают вернуться к полноценной жизни, в том числе оказывают медицинскую и социальную реабилитацию.
https://ria.ru/20250703/ucheniya-2027047546.html
https://ria.ru/20250624/filimonov-2025087134.html
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здоровье - общество, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Здоровье - Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов
Почти 600 участников СВО получили психологическую поддержку на Вологодчине
Психологическую помощь оказали почти 600 бойцам СВО и их близким на Вологодчине
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 600 участников специальной военной операции (СВО) и их близких получили психологическую поддержку в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава области Георгий Филимонов рассказал о том, что в регионе продолжается планомерная работа по развитию системы медицинской реабилитации. Она ведется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей – один из приоритетов нашей работы. Помогаем нашим лучшим людям восстановить здоровье, преодолеть последствия боевых травм и ранений, возвращаем к привычной мирной жизни – это та задача, которую мы решаем с максимальным вниманием. В этой священной миссии нам помогают несколько учреждений региональной системы здравоохранения, а также филиал фонда "Защитники Отечества". С начала этого года психологическую поддержку здесь получили уже 592 человека", — приводит пресс-служба слова Филимонова.
Так, в центральных районных больницах всех муниципальных образований Вологодской области работают кабинеты медико-психологического консультирования. Здесь пациентам оказывают помощь клинические психологи при обращении на постоянную тревожность, повышенную раздражительность, апатию, вялость, упадок сил и по другим вопросам.
С прошлого года по инициативе Филимонова в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн работает отделение реабилитации на 30 коек для оказания второго этапа медицинской реабилитации. Госпиталь стал якорным областным учреждением здравоохранения, которое координирует оказание медицинской помощи, углубленной диспансеризации.
Помимо прочего, вологодских участников специальной военной операции и их семьи продолжает поддерживать филиал фонда "Защитники Отечества". Его сотрудники обеспечивают к индивидуальный подход, помогают вернуться к полноценной жизни, в том числе оказывают медицинскую и социальную реабилитацию.