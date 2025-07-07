https://ria.ru/20250707/vladivostok-2027591478.html

Во Владивостоке планируют построить центр китайской медицины

Во Владивостоке планируют построить центр китайской медицины - РИА Новости, 07.07.2025

Во Владивостоке планируют построить центр китайской медицины

Китайская ассоциация "Умная медицинская инженерия" заинтересована в строительстве клиники традиционной медицины во Владивостоке, сообщает правительство... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:24:00+03:00

2025-07-07T09:24:00+03:00

2025-07-07T09:24:00+03:00

владивосток

технологии

китай

пекин

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Китайская ассоциация "Умная медицинская инженерия" заинтересована в строительстве клиники традиционной медицины во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. Власти Приморья и участники инвестиционного кластера КНР на встрече во Владивостоке обсудили вопросы сотрудничества. Китайскую делегацию возглавил председатель правления Пекинского фонда "Хуасся", председатель структурной Ассоциации междисциплинарных исследований "Умная медицинская инженерия" Цай Гунвэнь. "Наша ассоциация включает в себя большинство медицинских предприятий научного центра Чжунгуаньцунь, там мы занимаемся медицинскими проектами. Наша компания входит в топ-10 в Пекине и также известна на весь Китай. Учитывая возможности обеих сторон, мы хотели бы построить больницу во Владивостоке. Другая идея, которую мы хотим обсудить, - это разработка и реализация культурных и общественных проектов с научными учреждениями Приморья", - приводятся в сообщении слова Цай Гунвэня. Также стороны обсудили сотрудничество в разработке и внедрении умных технологий, в том числе "умные" парковки, в торговле природными ресурсами и привлечение китайских инвестиций в перспективные разработки в российском регионе. Первый заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Приморья Алексей Старичков на встрече отметил, что власти региона смогут создать благоприятные условия для реализации китайских проектов. Участники встречи договорились о визитах во Владивосток и Пекин для планирования сотрудничества.

https://ria.ru/20250707/pogoda-2027577828.html

https://realty.ria.ru/20250625/vladivostok-2025364550.html

владивосток

китай

пекин

приморский край

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владивосток, технологии, китай, пекин, приморский край