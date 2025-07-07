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В Севастополе откроют уникальный терруар вина - РИА Новости, 07.07.2025
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06:05 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vino-2027575139.html
В Севастополе откроют уникальный терруар вина
В Севастополе откроют уникальный терруар вина - РИА Новости, 07.07.2025
В Севастополе откроют уникальный терруар вина
Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России",... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:05:00+03:00
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севастополь
бельбек
мекка
олег николаев (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев. По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка. "Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.
https://ria.ru/20250704/vino-2027085165.html
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севастополь, бельбек, мекка, олег николаев (политик), деловая россия, общество
Севастополь, Бельбек, Мекка, Олег Николаев (политик), Деловая Россия, Общество
В Севастополе откроют уникальный терруар вина

На плато Кара-Тау и в долине реки Бельбек в Севастополе откроют терруар вина

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Крыму
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Винодельческое хозяйство в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев.
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По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка.
"Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.
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СевастопольБельбекМеккаОлег Николаев (политик)Деловая РоссияОбщество
 
 
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