https://ria.ru/20250707/vino-2027575139.html

В Севастополе откроют уникальный терруар вина

В Севастополе откроют уникальный терруар вина - РИА Новости, 07.07.2025

В Севастополе откроют уникальный терруар вина

Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России",... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:05:00+03:00

2025-07-07T06:05:00+03:00

2025-07-07T06:05:00+03:00

севастополь

бельбек

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олег николаев (политик)

деловая россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев. По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка. "Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20250704/vino-2027085165.html

https://ria.ru/20250628/vino-2025982915.html

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бельбек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, бельбек, мекка, олег николаев (политик), деловая россия, общество