https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее

СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее - РИА Новости, 07.07.2025

СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее

Доследственная проверка по факту жесткой посадки частного вертолета, который при снижении задел фонарный столб, проводится в Адыгее, пилот получил травмы и был... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:29:00+03:00

2025-07-07T02:29:00+03:00

2025-07-07T11:49:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

республика адыгея

россия

майкопский район

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Доследственная проверка по факту жесткой посадки частного вертолета, который при снижении задел фонарный столб, проводится в Адыгее, пилот получил травмы и был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Установлено, что 6 июля 2025 года вертолет, совершавший частный полет без пассажиров, при посадке на окраине поселка Учебное лесничество Майкопского района коснулся столба уличного освещения, в результате чего получил механические повреждения и совершил жесткую посадку на грунт. Пилот с травмами доставлен в больницу. "Краснодарским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту инцидента с вертолетом проводится доследственная проверка. Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250706/samolet-2027482218.html

республика адыгея

россия

майкопский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), республика адыгея, россия, майкопский район, происшествия