https://ria.ru/20250707/ukraina-2027674448.html
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.07.2025
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:07:00+03:00
2025-07-07T15:07:00+03:00
2025-07-07T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Черниговской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала почти одновременно: в 14.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу