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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.07.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:27:00+03:00
2025-07-07T09:27:00+03:00
2025-07-07T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее воздушная тревога уже объявлялась в указанных регионах, однако спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным онлайн-карты, сейчас тревогу объявили в 9.04. Ранее тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и Киевской области