В Киеве прогремел взрыв
В Киеве после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации его Telegram-канала.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее СМИ сообщали о взрывах в Одессе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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