https://ria.ru/20250707/ukraina-2027563940.html

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:06:00+03:00

2025-07-07T02:06:00+03:00

2025-07-07T02:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в публикации его Telegram-канала.Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее СМИ сообщали о взрывах в Одессе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

одесская область

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, одесская область, вооруженные силы украины