https://ria.ru/20250707/udobreniya-2027792824.html

В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС

В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС

Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, дадут дополнительный импульс для поставок в дружественные страны, сообщил... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:45:00+03:00

2025-07-07T23:45:00+03:00

2025-07-07T23:45:00+03:00

экономика

россия

андрей гурьев

евросоюз

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:345:2955:2007_1920x0_80_0_0_d864471152e73a510c3f8cffbc9a3e06.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, дадут дополнительный импульс для поставок в дружественные страны, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия. Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. "Ключевое направление роста – это государства БРИКС. С начала года мы наращиваем поставки в страны блока на 25%. И введение в ЕС пошлин придаст дополнительный импульс динамике наших поставок в дружественные страны", - сказал Гурьев. При этом он отметил, что европейский рынок - несмотря на сокращение поставок - почти на 30% зависит от импорта из России. "Пошлины приведут к дальнейшему росту цен на удобрения для местных фермеров. Их потери, по разным оценкам, могут составить до 500 миллионов евро в год", - подчеркнул Гурьев. "Потребление удобрений в ЕС, а значит качество и объём урожаев продолжат сокращаться. Будет запущена новая волна продовольственной инфляции. ЕС из нетто-экспортера зерна превратится в нетто-импортера. Мы же готовы и дальше развивать сотрудничество с партнёрами в других регионах мира. В этом году, по нашим оценкам, сможем увеличить экспорт с прошлогодних 42 миллионов тонн до рекордных 44 миллионов тонн", - заключил он.

https://ria.ru/20250701/es-2026427729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, андрей гурьев, евросоюз, брикс