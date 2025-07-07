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В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
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23:45 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/udobreniya-2027792824.html
В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС
В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС
Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, дадут дополнительный импульс для поставок в дружественные страны, сообщил... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:45:00+03:00
2025-07-07T23:45:00+03:00
экономика
россия
андрей гурьев
евросоюз
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, дадут дополнительный импульс для поставок в дружественные страны, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия. Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. "Ключевое направление роста – это государства БРИКС. С начала года мы наращиваем поставки в страны блока на 25%. И введение в ЕС пошлин придаст дополнительный импульс динамике наших поставок в дружественные страны", - сказал Гурьев. При этом он отметил, что европейский рынок - несмотря на сокращение поставок - почти на 30% зависит от импорта из России. "Пошлины приведут к дальнейшему росту цен на удобрения для местных фермеров. Их потери, по разным оценкам, могут составить до 500 миллионов евро в год", - подчеркнул Гурьев. "Потребление удобрений в ЕС, а значит качество и объём урожаев продолжат сокращаться. Будет запущена новая волна продовольственной инфляции. ЕС из нетто-экспортера зерна превратится в нетто-импортера. Мы же готовы и дальше развивать сотрудничество с партнёрами в других регионах мира. В этом году, по нашим оценкам, сможем увеличить экспорт с прошлогодних 42 миллионов тонн до рекордных 44 миллионов тонн", - заключил он.
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экономика, россия, андрей гурьев, евросоюз, брикс
Экономика, Россия, Андрей Гурьев, Евросоюз, БРИКС
В РАПУ рассказали о поставках удобрений из России в страны БРИКС

Глава РАПУ Гурьев: санкции ЕС дадут импульс для поставок в дружественные страны

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТерритория завода по производству удобрений
Территория завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Территория завода по производству удобрений. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Санкционные ограничения в отношении российских удобрений, вводимые Евросоюзом, дадут дополнительный импульс для поставок в дружественные страны, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия.
Евросоюз с 1 июля ввел в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
"Ключевое направление роста – это государства БРИКС. С начала года мы наращиваем поставки в страны блока на 25%. И введение в ЕС пошлин придаст дополнительный импульс динамике наших поставок в дружественные страны", - сказал Гурьев.
При этом он отметил, что европейский рынок - несмотря на сокращение поставок - почти на 30% зависит от импорта из России. "Пошлины приведут к дальнейшему росту цен на удобрения для местных фермеров. Их потери, по разным оценкам, могут составить до 500 миллионов евро в год", - подчеркнул Гурьев.
"Потребление удобрений в ЕС, а значит качество и объём урожаев продолжат сокращаться. Будет запущена новая волна продовольственной инфляции. ЕС из нетто-экспортера зерна превратится в нетто-импортера. Мы же готовы и дальше развивать сотрудничество с партнёрами в других регионах мира. В этом году, по нашим оценкам, сможем увеличить экспорт с прошлогодних 42 миллионов тонн до рекордных 44 миллионов тонн", - заключил он.
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