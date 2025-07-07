https://ria.ru/20250707/udary-2027630824.html

ВС России нанесли удары по украинским военкоматам

ВС России нанесли удары по украинским военкоматам - РИА Новости, 07.07.2025

ВС России нанесли удары по украинским военкоматам

Минобороны РФ сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сводке МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины