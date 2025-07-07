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Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 07.07.2025
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07:38 07.07.2025 (обновлено: 07:39 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/turtsiya-2027580210.html
Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт
Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 07.07.2025
Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт
Турция рискует потерять посредническую роль в урегулировании по Украине из-за членства Анкары в "коалиции дронов", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:38:00+03:00
2025-07-07T07:39:00+03:00
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Турция рискует потерять посредническую роль в урегулировании по Украине из-за членства Анкары в "коалиции дронов", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой коалиции дронов, куда входит ряд стран, закупающих беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны. Ведомство отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Великобритания, Латвия, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. В администрации президента Турции воздержались от комментариев после сообщения латвийской стороны. "Участие Анкары в Drone Coalition неудивительно, поскольку известно, что Турция была одной из первых стран, поставивших вооруженные беспилотные летательные аппараты на Украину. С другой стороны, решение Baykar Makine AŞ (Bayraktar) создать производственную базу на Украине является показателем того, что эти отношения являются долгосрочным планом", - считает Озер. По его словам, Турция действует в отношении Украины "настолько нейтрально, насколько это вообще возможно" для страны - члена НАТО. "Самым важным результатом стамбульской инициативы стало то, что Европа была исключена из переговоров и что они были по сути организованы и контролировались США. Таким образом, стамбульские мирные переговоры выполнили свою миссию. Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль. Вариант с Саудовской Аравией, который американская администрация, безусловно, поддержит, остается наиболее вероятным вариантом", - считает аналитик. Турецкая компания - производитель боевых БПЛА Baykar с февраля 2024 года строит завод на Украине, рассчитанный на выпуск 120 дронов в год. На заводе будут трудоустроены порядка 500 человек. "Коалиция дронов" была создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250704/bpla-2027279121.html
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в мире, украина, турция, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Турция, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт

Озер: Турция может потерять посредничество по Украине из-за коалиции дронов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Турция рискует потерять посредническую роль в урегулировании по Украине из-за членства Анкары в "коалиции дронов", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Бельгия и Турция присоединятся к так называемой коалиции дронов, куда входит ряд стран, закупающих беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны. Ведомство отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Великобритания, Латвия, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. В администрации президента Турции воздержались от комментариев после сообщения латвийской стороны.
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"Участие Анкары в Drone Coalition неудивительно, поскольку известно, что Турция была одной из первых стран, поставивших вооруженные беспилотные летательные аппараты на Украину. С другой стороны, решение Baykar Makine AŞ (Bayraktar) создать производственную базу на Украине является показателем того, что эти отношения являются долгосрочным планом", - считает Озер.
По его словам, Турция действует в отношении Украины "настолько нейтрально, насколько это вообще возможно" для страны - члена НАТО.
"Самым важным результатом стамбульской инициативы стало то, что Европа была исключена из переговоров и что они были по сути организованы и контролировались США. Таким образом, стамбульские мирные переговоры выполнили свою миссию. Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль. Вариант с Саудовской Аравией, который американская администрация, безусловно, поддержит, остается наиболее вероятным вариантом", - считает аналитик.
Турецкая компания - производитель боевых БПЛА Baykar с февраля 2024 года строит завод на Украине, рассчитанный на выпуск 120 дронов в год. На заводе будут трудоустроены порядка 500 человек.
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"Коалиция дронов" была создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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