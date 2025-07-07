https://ria.ru/20250707/turtsiya-2027580210.html

Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт

Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 07.07.2025

Турция может потерять посредничество по Украине, заявил эксперт

Турция рискует потерять посредническую роль в урегулировании по Украине из-за членства Анкары в "коалиции дронов", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:38:00+03:00

2025-07-07T07:38:00+03:00

2025-07-07T07:39:00+03:00

в мире

украина

турция

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Турция рискует потерять посредническую роль в урегулировании по Украине из-за членства Анкары в "коалиции дронов", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Бельгия и Турция присоединятся к так называемой коалиции дронов, куда входит ряд стран, закупающих беспилотники для Украины, сообщило латвийское министерство обороны. Ведомство отметило, что теперь в коалицию входят 20 государств: помимо уже названных, это Великобритания, Латвия, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция. В администрации президента Турции воздержались от комментариев после сообщения латвийской стороны. "Участие Анкары в Drone Coalition неудивительно, поскольку известно, что Турция была одной из первых стран, поставивших вооруженные беспилотные летательные аппараты на Украину. С другой стороны, решение Baykar Makine AŞ (Bayraktar) создать производственную базу на Украине является показателем того, что эти отношения являются долгосрочным планом", - считает Озер. По его словам, Турция действует в отношении Украины "настолько нейтрально, насколько это вообще возможно" для страны - члена НАТО. "Самым важным результатом стамбульской инициативы стало то, что Европа была исключена из переговоров и что они были по сути организованы и контролировались США. Таким образом, стамбульские мирные переговоры выполнили свою миссию. Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль. Вариант с Саудовской Аравией, который американская администрация, безусловно, поддержит, остается наиболее вероятным вариантом", - считает аналитик. Турецкая компания - производитель боевых БПЛА Baykar с февраля 2024 года строит завод на Украине, рассчитанный на выпуск 120 дронов в год. На заводе будут трудоустроены порядка 500 человек. "Коалиция дронов" была создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250704/bpla-2027279121.html

https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html

https://ria.ru/20250203/turtsiya-1996949611.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, турция, россия, сергей лавров, нато