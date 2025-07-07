https://ria.ru/20250707/turtsija-2027575427.html

В Турции рассказали о проникновении в дипмиссию ЕС украинских спецслужб

В Турции рассказали о проникновении в дипмиссию ЕС украинских спецслужб - РИА Новости, 07.07.2025

В Турции рассказали о проникновении в дипмиссию ЕС украинских спецслужб

Украинские спецслужбы проникли в дипмиссию ЕС в Николаеве для разжигания кризисов, пишет Aydınlık. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:11:00+03:00

2025-07-07T06:11:00+03:00

2025-07-07T09:08:00+03:00

в мире

украина

стамбул

служба безопасности украины

евросоюз

южно-украинская аэс

турция

николаев (украина)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы проникли в дипмиссию ЕС в Николаеве для разжигания кризисов, пишет Aydınlık."Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Судя по всему, в этом представительстве идет борьба между СБУ и другими спецслужбами. Как и вся остальная переписка, он был подготовлен Николаевским областным управлением СБУ", — пишет издание со ссылкой на секретную служебную записку ведомства.Что известно газете"Предательство союзников или двойная игра: Украина может заподозрить, что миссия преследует двойную цель на местах, одновременно передавая информацию Киеву и другим игрокам. Это может послужить оправданием для обхода дипломатических каналов в пользу прямого вмешательства разведки", — пишет издание.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027352092.html

https://ria.ru/20250627/sotrudnik-2025773171.html

https://ria.ru/20250702/proizvodstvo-2026563729.html

украина

стамбул

турция

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, стамбул, служба безопасности украины, евросоюз, южно-украинская аэс, турция, николаев (украина)