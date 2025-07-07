В Турции рассказали о проникновении в дипмиссию ЕС украинских спецслужб
Aydınlık: спецслужбы Украины проникли в дипмиссию ЕС для разжигания кризисов
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы проникли в дипмиссию ЕС в Николаеве для разжигания кризисов, пишет Aydınlık.
На прошлой неделе турецкая газета раскрыла содержание трех документов, свидетельствующих об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, внедрении в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией, и скрытии сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу.
"Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве. Судя по всему, в этом представительстве идет борьба между СБУ и другими спецслужбами. Как и вся остальная переписка, он был подготовлен Николаевским областным управлением СБУ", — пишет издание со ссылкой на секретную служебную записку ведомства.
Что известно газете
- В документе от марта 2024-го упоминается имя подполковника Владимира Анатольевича Безрука.
- Он является специалистом СБУ, ответственным за проведение оперативно-технических мероприятий в Николаевской области.
- В записке говорится, что офицер получил "технический доступ в помещение одной из европейских дипломатических миссий в Николаеве".
- Это означает размещение подслушивающих устройств, вмешательство в IT-инфраструктуру, мониторинг сетевых соединений или установку различных датчиков в здании.
- Расплывчатость формулировки свидетельствует о том, что детали операции держатся в строжайшем секрете.
- В переписке указано, что европейское представительство "используют иностранные спецслужбы для искусственного разжигания кризисов в регионе".
- По мнению газеты, споры Киева с некоторыми европейскими странами могли способствовать участию третьих государств или независимых акторов в действиях на Украине, "провоцирующих кризис".
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"Предательство союзников или двойная игра: Украина может заподозрить, что миссия преследует двойную цель на местах, одновременно передавая информацию Киеву и другим игрокам. Это может послужить оправданием для обхода дипломатических каналов в пользу прямого вмешательства разведки", — пишет издание.
- Нельзя исключать, что операцию провели с ведома Вашингтона или Брюсселя против некоторых элементов в ЕС или что представительство на месте действовало без ведома центра, уточнило СМИ.